Noor Läti bobikelgutaja kukkus treeningul raskelt ja peab OM-i vahele jätma

Renars Grantinš ja Edgars Ungurs MK-etapil Šveitsis
Renars Grantinš ja Edgars Ungurs MK-etapil Šveitsis Autor/allikas: SCANPIX/EPA
Läti olümpiakomitee president Raimonds Lazdinš kinnitas neljapäeval, et päev varem Cortina d'Ampezzo olümpiarajal treenides kukkunud bobikelgutaja Renars Grantinš peab OM-ilt eemale jääma.

21-aastane Grantinš sai kolmapäeval Cortinas kahebobi treeningsõidul kukkumise järel vigastada, talle anti raja ääres esmaabi ning viidi seejärel haiglasse edasistele uuringutele.

Läti delegatsioon ei ole Grantinši vigastuse detaile avaldanud, küll kirjutati kohe kukkumise järel, et sportlase elu ei ole ohus. Neljapäeval kinnitas riigi olümpiakomitee president Raimonds Lazdinš, et Grantinšil jääb Milano Cortina mängudel olümpiadebüüt tegemata.

Cortinas võistlevasse Läti bobikoondisesse kuuluvad Jekabs Kalenda, Matiss Miknis, Lauris Kaufmanis, Davis Kaufmanis, Mairis Klava, Arnis Bebrišs ja Edgars Ungurs, varusõitjaks on Edgars Nemme. Lätikeelne Delfi kirjutab, et Grantinši eemalejäämine on valusaks löögiks nii sportlasele endale kui kogu bobikoondisele, kus Grantinš tõestas ennast olümpiatsükli jooksul ühe karusselli parima noorsportlasena.

Toimetaja: Anders Nõmm

