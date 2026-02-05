Audentese noored võitlesid, aga Tartu võttis oma

Mitmele põhimehele puhkust andnud Tartu Bigbanki parimaks kerkis 13 punktiga (+10) Rico Wardlow, Rasmus Meius lisas 12 silma (+6) ja Robin Rohula tõi 10 punkti (+6), vahendab volley.ee. Bigbanki poolel ei käinud platsil Aleksander Eerma, Martti Juhkami, Marx Aru ja Johan Vahter.

Bigbanki vastuvõtt oli 42%, rünnak samuti 42%, blokiga teeniti 7 ja serviga 12 punkti (eksiti 4 pallingul).

Audentes/Solarstone´i parimaks kerkis 15 punktiga (+10) Mati Juus, Mart Vahter lisas 10 (+8) ja Carl Kreek 9 punkti (+4). Audentese noorte vastuvõtt oli 42%, rünnak oli samuti 42%, blokk saadi Tartu rünnakutele ette 8 korral ning servijoone tagant teeniti 5 punkti ja eksiti 17 servil.

Liigatabelis kindlustas Bigbank oma teist kohta, punkte on koos 33 ja põhiturniiril pidada veel üks mäng. Audentes on 3 punktiga viimasel real. Nädalavahetusel peetakse põhiturniiri viimased mängud.

Põhiturniiri võidu on juba kindliustanud Pärnu VK, kes teenis ka õiguse korraldada Elme Messer meeste Balti liiga finaalipäev. See toimub seega Pärnus 7. märtsil, mil mängitakse pronksimäng ja finaal. Veerand- ja poolfinaalid toimuvad vahemikus 14. veebruar-3. märts.