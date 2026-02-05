Vaaks tegi kahele lisaajale läinud mängus põlvele viga

Eesti korvpallur Stefan Vaaks aitas USA üliõpilasliigas NCAA oma meeskonna Providence'i pikale veninud mängus 97:87 võiduni Butleri üle, aga vigastas esimese lisaaja lõpus põlve.

Viimati 2018. aastal NCAA finaalturniiril mänginud Butler juhtis Providence'i kodusaalis tasavägise mängu järel kolm minutit enne normaalaja lõppu 69:63, siis tabas Vaaks kaks vabaviset ja surus palli oma vaheltlõike järel korvi. Otsustaval rünnakul tabas eestlane kahest vabaviskest ühe ja nii läks mäng lisaajale.

Ka seal tabas Vaaks kahest vabaviskest ühe ja mäng läks teiselegi lisaajale, kus Ryan Mela ja suurepärase mängu teinud Jaylin Sellers tagasid kodumeeskonnale hooaja kümnenda võidu. Sellers lõpetas mängu karjääri parimat tähistava 36 punktiga, Vaaks panustas võitu 20 punkti (visked 4/15, sh kaugvisked 2/11), kahe lauapalli ja kolme resultatiivse sööduga.

Küll tegi Vaaks poolteist minutit enne esimese lisaaja lõppu läbimurdel põlvele ning lahkus pärast tabavat vabaviset väljakult. Hiljem naasis ta pingile, jääkott põlvel. Eesti tagamängija vigastuse tõsiduse kohta praegu infot ei ole, meeskonna peatreener Kim English ütles mängujärgsel pressikonverentsil, et Vaaks "väänas maandudes põlve".

Mullu kevadel vigastas rebestas Vaaks Eesti meistrivõistluste finaalseerias parema põlve ristatisideme, mis jättis ta ka suviselt EM-ilt eemale. Kolmapäeval vigastas Vaaks vasakut põlve.