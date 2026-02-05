Kullamäe ja Jõesaar aitasid eurosarjas omad võidule

Eesti korvpallikoondislastel Kristian Kullamäel ja Janari Jõesaarel oli eurosarjas hea päev, kui individuaalne sooritus aitas oma meeskonnal tabelisse võidu lisada.

Kullamäe ja Lietkabelis lõpetasid kolmapäeval EuroCupis neljamänguliseks veninud kaotusteseeria, kui said 17. voorus koduplatsil 89:62 võidu Panioniose üle. Leedu meeskonnal on B-grupis nüüd neli võitu ja 13 kaotust, enne kohtumist oldi tabelis samal real.

Eesti koondise tagamängija oli koos meeskonnakaaslase Fardaws Aimaqiga mängu resultatiivseim. Tema 19 punktist 15 tulid kaugvisetest (5/7), vabaviskejoonel eestlane ei käinud. Lisaks jäi tema arvele kolm lauapalli ja kaks resultatiivset söötu. Viimases voorus mängib Lietkabelis järgmisel nädalal London Lionsiga.

Janari Jõesaar aitas oma kodumeeskonna KK Bosna FIBA Euroopa karikasarjas 86:79 võiduni Cedevita Juniori üle ja tagas ühtlasi edasipääsu veerandfinaali. Eesti koondise ääremängija viskas 15 punkti (kaugvisked 3/4, kahesed 3/4), võttis kolm lauapalli ja andis ühe korvisöödu. Meeskonnakaaslane Alfonso Plummer kogus 16 punkti.