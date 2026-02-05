VAATA OTSE | Kaldvee ja Lill mängivad Pekingi OM-il medaleid võitnud duoga

Marie Kaldvee ja Harri Lill jätkavad neljapäeval Milano Cortina taliolümpiamängude segapaaris kurlinguturniiri kahe kohtumisega, kui esmalt mängitakse kell 11 Suurbritannia ja õhtul kell 20 Rootsi vastu. Mõlemat mängu näeb ETV2 ja ERR-i spordiportaali vahendusel, esimest vastasseisu kommenteerivad Juhan Kilumets ja Kaidi Elmik ning teist Aet Süvari ja Karl Kukner. Kohal on reporter Ivar Lepik.

Kaldvee ja Lill said kolmapäeval turniiri avamängus valusa kaotuse, kui tulid Šveitsi abielupaari Briar Schwaller-Hürlimann - Yannick Schwaller vastu välja kaotusseisust, ent kaotasid otsustava lisavooru järel 7:9.

Neljapäevases avamängus minnakse vastamisi šoti paariga Jennifer Dodds - Bruce Mouat. Dodds tuli Pekingis Suurbritannia naiskonna koosseisus olümpiavõitjaks, koos Mouatiga 2021. aastal kodujääl Aberdeenis segapaaride maailmameistriks. Mouat on sealjuures meeskondlik Pekingi olümpiahõbe.

Rootsit esindavad Milano Cortina olümpiamängudel õde ja vend Isabella ning Rasmus Wrana. Nemad on tunamullused maailmameistrid, sealjuures alistati 2024. aastal finaalis just Kaldvee ja Lill skooriga 8:4.

Mõlemal Eesti neljapäevasel vastasel on avakohtumisest juba võit all: šotlased olid 8:6 üle Norra paarist Kristin Skaslien - Magnus Nedregotten, rootslased teenisid Lõuna-Korea duo Kim Seon-yeongi ja Jeong Yeong-seoki üle kindla 10:3 võidu.

Alagrupifaasis peavad kõik kümme olümpiale pääsenud riiki üheksa kohtumist ning alagrupist pääseb edasi neli parimat. Medalimängud toimuvad 10. veebruaril.

* * *

Segapaaris kurling on tempokas ja vaataja jaoks kaasahaarav ala, kus olulisel kohal on strateegia ning vastase sammude ette nägemine. Tavakurlingust eristab segapaaris kurlingut see, et võistkondadel on oluliselt vähem mänguaega, millest tuleneb hoogne tempo ning surve mõelda ja otsustada kiiresti. Vaataja jaoks teeb mängu põnevaks seegi, et võistlejatel on mikrofonid, mis võimaldavad kuulda mängijate arutelusid, et mängust ja strateegiast paremini aru saada.

Kivid ja voorud

Kohtumine koosneb kaheksast voorust ning üks võistkond viskab ühe vooru ajal viis kivi.

Igal võistkonnal on enne vooru algust üks kivi väljakule ette paigutatud. Antud mänguvoorus viimase kivi eelisega võistkond paigutab oma kivi ringi sisse ning vastase kivi paigutatakse ringi ette kaitseks. Vastaste kivide eemaldamine ringist ehk "majast" ei ole lubatud kuni neljanda kivini.

Üks mängijatest peab viskama esimest ja viimast kivi ning teine mängija viskab teist, kolmandat ja neljandat kivi. Eesti puhul viskab tavaliselt esimest ja viimast kivi Marie Kaldvee ning keskmisi kive viskab Harri Lill, kuid vajadusel saavad nad järjekorda muuta. Harjata tohivad mõlemad mängijad nii nagu nad mängu käigus ise otsustavad.

Minimaalselt tuleb võistkondadel mängida omavahel kuus vooru. Juhul, kui kaheksanda vooru lõpuks on seis viigis, mängitakse lisavoor.

Punktisüsteem

Voor lõpeb, kui mõlemad tiimid on oma viis kivi ära visanud ning punktiarvestusse lähevad ainult need kivid, mis asuvad ringide sees või puudutavad ringe.

Mängijate eesmärgiks on visata oma kivid punktiala ehk "maja" keskpunktile võimalikult lähedale. Punkte saab ainult see võistkond, kelle kivi on keskpunktile kõige lähemal ning arvesse lähevad kivid, mis on vastase lähimast kivist keskpunktile lähemal. Näiteks: kui vooru lõpus on kolm punast kivi keskpunktile kõige lähemal ja sinine lähim kivi on alles neljas, saab punane võistkond kolm punkti ja sinine punkte ei saa.

Viimase kivi eelis

Viimase kivi eelis ehk "haamer" tähendab, et võistkond saab antud voorus õiguse visata viimane kivi. Viimane vise annab eelise olukord enda kasuks pöörata.

Kui võistkond saab voorus punkte, läheb haamer üle vastasele. Segapaaris kurlingus üldjuhul mänguvoor nulliga ei lõppe, kuid juhul kui see peaks juhtuma, liigub viimase kivi eelis vastasele.

Viimase kivi eelist kasutades soovivad mängijad saada vähemalt kaks punkti. Võistkond, kellel viimase kivi eelis puudub, üritab vastast sundida võtma vaid ühte punkti, et saada siis ise järgmises voorus viimase kivi eelis ja üritada võtta kaks punkti.

Rööv

Rööviks nimetatakse olukorda, kui punkti võidab võistkond, kellel ei ole antud voorus viimase viske eelist. Rööv näitab, et tiim mängis kaitses väga hästi ja sundis vastast vigadele. Rööv on tihti suur taktikaline võit, mis võib muuta mängu edasist kulgu.

Power play

Power play ehk PP on võimalus, mida kumbki võistkond saab kasutada ühes voorus mängu jooksul. Mängutablool on see erimärgistusega märgitud. PP vooru käigus paigutatakse kivid tavapärase kesktsooni asemel väljapoole, diagonaalselt väljaku küljele. See loob PP võtnud võistkonnale parema võimaluse mitme punkti teenimiseks või kindla peale ühe punkti võtmiseks. Vastase eesmärgiks on aga seda takistada.