Serviti ja Kehra lisasid meistriliigas tabelisse punkte

Oma 11. järjestikust ning kokku 20. Eesti meistritiitlit jahtiv Serviti alustas kodupubliku ees tagasihoidlikult ning vaatamata Eston Varuski kõrgele tõrjeprotsendile suutis Tapa veel 27. minutil vahe 10:11 peale vähendada. Mathias Rebase värava järel läks Põlva poolajapausile 14:12 eduseisus.

Teise poolaja alguses haaras aga Serviti ohjadest, kui 16:13 seisult visati kuus järjestikust väravat ning sealt enam tagasi ei vaadatud. Põlvakate ääremängijad Mathias Rebane ja Jürgen Rooba skoorisid vastavalt seitsmel ja kuuel korral ning võõrustajad võtsid 36:23 võidu. SK Tapa poolelt viskas Marcus Rättel viis ning Sandro Kaima ja Kristjan Heinla kolm väravat.

HC Kehra/Horizon Pulp&Paper, kes pidi läbi ajama ilma koondise koosseisu murdnud noormängija Martin Lepikuta, saavutas poolajaks Viimsi üle 20:10 edu, mis püsis mängu lõpuni kümne värava lähedal ning mängu lõpus seisis tablool Kehra 40:27 võit.

Normak sai lõpuks kirja kaheksa ning Oskar Luks viis tabamust. Alexela meeste poolelt viskas Otto Karl Kont kuus väravat. "Suutsime mänguplaanist kinni pidada," rääkis Luks. "Esinesime kaitses hästi ning tegime kiirrünnakutega oma elu lihtsaks."

"Rünnakuga võib tegelikult isegi rahule jääda," kommenteeris Viimsi eest viis tabamust kirja saanud Gregor Jaanus. "Aga kaitses oli auke liiga palju sees, eks seda näitab ka tablool seisev 40 väravat ning sinna need punktid läksid. Positiivse poolena võtame kaasa selle, et kui esimene poolaeg oli väga nukker, siis teisel perioodil saime natukene palli liikuma."

Meistriliiga jätkub järgmisel nädalal, kui teisipäeval lähevad Tapal vastamisi tabelis kõrvuti paiknevad ning poolfinaali koha pärast võitlevad SK Tapa ning HC Kehra. Kolmapäeval võõrustab HC Viimsi/Alexela Mistrat ning Viljandi HC võtab kodupubliku ees vastu Põlva Serviti.