Heina peatreeneriks sai endine Hamburgi ja Düsseldorfi juhendaja

Thioune on varem juhendanud Osnabrücki, Hamburgi ja Düsseldorfi Fortunat. Osnabrücki tüüris ta hooajal 2018/2019 Saksamaa tugevuselt kolmanda liiga võitjaks. Oma eelmisest klubist Fortunast vallandati Thioune oktoobrikuus, vahendab Soccernet.ee.

Werderi eelmine peatreener Horst Steffen vabastati ametist pühapäeval, kuna meeskond on jäänud Bundesligas võiduta juba kümme mängu järjest. Bremeni klubi paikneb 15. tabelireal, edestades üleminekumängudele viivat 16. kohta vaid ühe punktiga.

Arsenalist laenatud Eesti koondislane Hein oli Steffeni juhendamisel Werderi teine väravavaht. Hein on Saksamaa kõrgliigas postide vahele pääsenud kaks korda - Müncheni Bayerni ja St. Pauli vastu -, mõlemal korral oli esikinnas Mio Backhaus trauma tõttu eemal.

