Spordimuuseum toob Tartu raekoja platsile olümpiamelu

Kolmapäeval astub Milano Cortina taliolümpiamängudel võistlustulle Eestit esindav kurlingu segapaar Marie Kaldvee ja Harri Lill. Tänase ja ka järgmiste Eesti sportlaste etteastete tähistamiseks täitub Tartu vanalinn olümpiahõnguga, muutudes kogunemispaigaks kõigile spordisõpradele.

Olümpiateemalised tegevused raekoja platsil:

Spordimuuseumi olümpia- ja paralümpiateemaline näitus uisuväljaku esiküljel ja Milano Cortina maskottidega kaunistatud maamärk pildistamiseks on avatud külastajatele ööpäevaringselt kuni 1. märtsini.

Uisuväljakul kõlavad kuni olümpiamängude lõpuni iga päev kell 18–20 taliolümpiamängude tunnuslood ning igal avatseremoonia päeval Billboardi esikohal olnud laulud.



"Mul on väga hea meel, et Tartu linn ja sündmuste korralduskeskus tulid kaasa meie mõttega tuua tükike maailma suurimast spordipeost ja Eesti olümpialoost Tartu linnaruumi," ütleb spordimuuseumi arendusjuht Ingris Suvi. Ta loodab, et temaatiline näitus ja olümpiamuusika taustal uisutamine loob mõnusa olümpiatunde ja kutsub eestlaste etteastetele kaasa elama.

Kõik huvilised saavad tutvuda lähemalt spordi- ja olümpialooga Tartu peatänaval asuvas Baltikumi suurimas spordimuuseumis. Seoses Milano Cortina olümpia- ja paralümpiaga on muuseumis kavas ka erinevaid lisategevusi. Näiteks alates 6. veebruarist on võimalik muuseumi fuajees näha otseülekandeid Milano Cortinast, proovida erinevaid talispordialasid põnevas võtmes ning kaasa lüüa olümpia- ja paralümpiateemalistes mängudes.