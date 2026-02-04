X!

Spordimuuseum toob Tartu raekoja platsile olümpiamelu

OM2026
Olümpia- ja paraolümpiateemaline näitus Tartu raekoja platsil.
Olümpia- ja paraolümpiateemaline näitus Tartu raekoja platsil. Autor/allikas: Uku Peterson
OM2026

Alates kolmapäevast saab Tartu raekoja platsil uudistada olümpia- ja paraolümpiateemalist näitust. Kuni 22. veebruarini kõlavad uisuväljakul olümpiaga seotud muusikapalad ja huvilised saavad pilti teha Milano Cortina mängudele pühendatud maamärgiga.

Kolmapäeval astub Milano Cortina taliolümpiamängudel võistlustulle Eestit esindav kurlingu segapaar Marie Kaldvee ja Harri Lill. Tänase ja ka järgmiste Eesti sportlaste etteastete tähistamiseks täitub Tartu vanalinn olümpiahõnguga, muutudes kogunemispaigaks kõigile spordisõpradele.

Olümpiateemalised tegevused raekoja platsil: 

  • Spordimuuseumi olümpia- ja paralümpiateemaline näitus uisuväljaku esiküljel ja Milano Cortina maskottidega kaunistatud maamärk pildistamiseks on avatud külastajatele ööpäevaringselt kuni 1. märtsini.
  • Uisuväljakul kõlavad kuni olümpiamängude lõpuni iga päev kell 18–20 taliolümpiamängude tunnuslood ning igal avatseremoonia päeval Billboardi esikohal olnud laulud.
     

"Mul on väga hea meel, et Tartu linn ja sündmuste korralduskeskus tulid kaasa meie mõttega tuua tükike maailma suurimast spordipeost ja Eesti olümpialoost Tartu linnaruumi," ütleb spordimuuseumi arendusjuht Ingris Suvi. Ta loodab, et temaatiline näitus ja olümpiamuusika taustal uisutamine loob mõnusa olümpiatunde ja kutsub eestlaste etteastetele kaasa elama. 

Kõik huvilised saavad tutvuda lähemalt spordi- ja olümpialooga Tartu peatänaval asuvas Baltikumi suurimas spordimuuseumis. Seoses Milano Cortina olümpia- ja paralümpiaga on muuseumis kavas ka erinevaid lisategevusi. Näiteks alates 6. veebruarist on võimalik muuseumi fuajees näha otseülekandeid Milano Cortinast, proovida erinevaid talispordialasid põnevas võtmes ning kaasa lüüa olümpia- ja paralümpiateemalistes mängudes.

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

olümpiauudised

15:00

Prantsuse laskesuusatäht valmistus olümpiaks basseinis

14:25

Björndalen: kummaline, et Botnile ei anta võimalust

13:57

Spordimuuseum toob Tartu raekoja platsile olümpiamelu

10:59

42-aastaselt olümpiadebüüdi tegema pidanud iluuisutaja osalemine on ohus

10:20

TÄNA OTSE | Kaldvee ja Lill alustavad võistlemist taliolümpial

03.02

Pekingi OM-il lipu kandmisest loobuma pidanud Liiv: nüüd õnneks kõik klapib

03.02

Vonn kavatseb rebenenud ristatisideme kiuste olümpial võistelda

03.02

Norra mäesuusakuulsus peab olümpialt eemale jääma

sport.err.ee värsked uudised

15:44

Levadia poolkaitsja liitub laenulepingu alusel Hispaania klubiga

15:00

Prantsuse laskesuusatäht valmistus olümpiaks basseinis

14:25

Björndalen: kummaline, et Botnile ei anta võimalust

13:57

Spordimuuseum toob Tartu raekoja platsile olümpiamelu

13:19

Vahetusest sekkunud Vetkal aitas Dordrechti seljavõiduni

12:45

Olümpiaks valmistuv Merzlikins tegi esimese nullimängu

12:12

Tallinna linn premeeris EM-tiitlit kaitsnud Petrõkinat ja tema treenerit

11:33

Raieste ja Murcia tegid Suuroru klubile tuule alla

10:59

42-aastaselt olümpiadebüüdi tegema pidanud iluuisutaja osalemine on ohus

10:20

TÄNA OTSE | Kaldvee ja Lill alustavad võistlemist taliolümpial

09:48

Arsenal pääses üle mitme aasta finaali

09:14

Thunder jõudis sel hooajal esimesena 40 võiduni

08:38

Vahetustehingud NBA-s: Harden saadeti Clevelandi, Utah hankis lisajõudu Memphisest

08:21

ROK-i juht vihjas, et Venemaa võib naasta olümpiamängudele

08:05

St. Pauli karikateekond lõppes veerandfinaalis

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo