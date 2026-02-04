X!

Vahetusest sekkunud Vetkal aitas Dordrechti seljavõiduni

Jalgpall
Martin Vetkal
Martin Vetkal Autor/allikas: Facebook/FC Dordrecht
Jalgpall

Hollandi esiliigas palliv Martin Vetkal ja tema koduklubi Dordrecht alistasid 22. mänguvoorus 3:0 tabeli alumises otsas paikneva Helmondi.

Avapoolaeg kulges Dordrechti koduväljakul väravateta, ent teisel poolajal sai Dirk Kuyti juhendatav meeskond mängumootori käima, vahendab Soccernet.

Juba teise kolmveerandtunni alguses haarati juhtohjad ning 60. minutil sekkus vahetuses ka Vetkal, misjärel Dordrecht veel kahel korral väravavaõrgu leidis.

Dordrech paikneb hetkel Hollandi esiliigas 34 punktiga üheksandal tabelireal.

Loe ka Markus Soometsa ja Kristofer Käidi tegemistest Soccernetist.

Toimetaja: Henrik Laever

