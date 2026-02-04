X!

Olümpiaks valmistuv Merzlikins tegi esimese nullimängu

Jäähoki
Elvis Merzlikins.
Elvis Merzlikins. Autor/allikas: SCANPIX/IMAGN IMAGES via Reuters Connect
Jäähoki

Jäähokiliigas NHL aitas lätlasest väravavaht Elvis Merzlikins oma koduklubi Columbus Blue Jacketsi kuuenda järjestikuse võiduni.

Blue Jackets alistas läinud ööl Merzlikinse 24 tõrje toel New Jersey Devilsi 3:0. Kõik kolm väravat visati viimasel kolmandikul. Kaks tabamust kirjutati Mathieu Olivieri nimele ja ühe värava viskas Dante Fabbro.

31-aastase Merzlikinse jaoks oli tegu hooaja esimese nullimänguga. Kokku on ta NHL-is oma värava puutumatuna hoidnud 12 mängus.

"Viimased paar mängu on minu jaoks olnud ettevalmistus olümpiamängudeks. Üritan ennast selleks vaimselt valmis seada. Loomulikult mängin praegu Blue Jacketsi eest, aga mõtetes olen juba Itaalias, sest olümpial ei ole kohapeal valmistumiseks palju aega," rääkis Merzlikins mängu järel.

Läti koondis läheb olümpiale kuue NHL-i mehega ning nende esimene mäng on kavas 12. veebruaril, kui C-alagrupi avavoorus kohtutakse USA koondisega.

Merzlikinse ametivend ja koondisekaaslane Arturs Šilovs jälgis varumeestepingilt, kuidas tema tööandja Pittsburgh Penguins alistus lisaajal New York Islandersile 4:5 (1:2, 2:0, 1:2, 1:0).

Võitjate poolel kandis põhiraskust Kanada koondisega olümpiale minev Bo Horvat, kes sai kirja ühe väravasöötu ja kaks väravat, millest teine sündis lisaaja 52. sekundil.

Eelnimetatud meeskondadest on hetkel idakonverentsis parimal positsioonil Penguins, kes asub 68 punktiga kuuendal kohal. Islanders (67 p) on kaheksandal, Blue Jackets (63 p) üheksandal ning Devils (58 p) 15. kohal.

Teised tulemused:

Philadelphia Flyers - Washington Capitals 4:2
Carolina Hurricanes - Ottawa Senators 4:3
Tampa Bay Lightning - Buffalo Sabres 4:3 (la.)
Edmonton Oilers - Toronto Maple Leafs 2:5
Anaheim Ducks - Seattle Kraken 4:2

Toimetaja: Henrik Laever

