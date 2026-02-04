Arsenal pääses üle mitme aasta finaali

Avakohtumisest 3:2 eduseisu kaasa võtnud Arsenal võitis kordusmängu tänu Kai Havertzi 90+7. minutil löödud väravale.

"Teadsime, et tänane mäng saab olema tõeline lahing. Pidime südikalt võitlema, et mängida nii nagu meil läks vaja. Saime sellega väga hästi hakkama," ütles Arsenali peatreener Mikel Arteta.

Arsenal jõudis kõikide sarjade peale finaali ligi kuue aasta pikkuse pausi järel. Viimati võideti trofee 2020. aasta kevadel, kui FA karikavõistluste finaalis saadi jagu Chelseast. Liigakarikasarja ei ole Arsenal võitnud alates 1993. aastast.

22. märtsil Wembley staadionil toimuvas finaalis läheb Arsenal vastamisi kas Manchester City või karikakaitsja Newcastle Unitediga. Selles paaris võitis avamängu Man City 2:0, kordusmäng toimub kolmapäeval.