Thunder jõudis sel hooajal esimesena 40 võiduni

Kogu mängu vältel eduseisus olnud Thunderi rünnakut vedas tavapäraselt Shai Gilgeous-Alexander, kes tõi 28 minutiga 20 punkti ning andis üheksa resultatiivset söötu ja hankis viis lauapalli. Mitmekülgse esitusega sai hakkama sakslasest tsenter Isaiah Hartenstein, kes sooritas NBA-karjääri esimese kolmikduubli, saades 23 minutiga kirja 12 punkti, 10 lauapalli ja 10 korvisöötu.

Franz Wagneri puudumisel toetus Magic rünnakul Jalen Suggsile ja Paolo Banchero, kes viskasid vastavalt 20 ja 17 punkti.

Kuigi Thunder (40-11) kaotas jaanuari lõpus seitsmest mängust neli, juhivad nad endiselt läänekonverentsis turvalise eduga, edestades lähimat jälitajat San Antonio Spursi kuue võiduga. Magic (25-24) on idakonverentsis kaheksandal positsioonil.

Idakonverentsi liider Detroit Pistons (37-12) teenis kolmanda järjestikuse võidu, kui kodusaalis saadi Denver Nuggetsist (33-18) jagu numbritega 124:121 (32:27, 37:23, 24:30, 31:41).

Tähtede mängule valitud Cade Cunningham ja Jalen Duren viskasid võitjate kasuks vastavalt 29 ja 20 silma. Jamal Murray tõi Nuggetsi parimana 32 punkti ning Nikola Jokici arvele kogunes 24 punkti ja 15 lauapalli, aga ka viis pallikaotust.

Teised tulemused:

Washington Wizards - New York Knicks 101:132

Indiana Pacers - Utah Jazz 122:131

Miami Heat - Atlanta Hawks 115:127

Brooklyn Nets - Los Angeles Lakers 109:125

Milwaukee Bucks - Chicago Bulls 131:115

Dallas Mavericks - Boston Celtics 100:110

Golden State Warriors - Philadelphia 76ers 94:113

Portland Trail Blazers - Phoenix Suns 125:130