St. Pauli karikateekond lõppes veerandfinaalis
Eesti jalgpallikoondislase Karol Metsa koduklubi St. Pauli kaotas Saksamaa karikavõistlustel veerandfinaalis Leverkuseni Bayerile 0:3.
Martin Terrier viis võõrustaja rollis olnud Leverkuseni 31. minutil juhtima ja 63. minutil kasvatas Patrik Schick eduseisu kaheväravaliseks. Lõppseisu vormistas 90+2. minutil Jonas Hofmann. St. Pauli kaptenipaela kandnud Mets mängis kõik minutid.
Leverkusen jõudis esimesena nelja parema sekka. Ülejäänud poolfinalistid selguvad paaridest Kieli Holstein - Stuttgart, Berliini Hertha - Freiburg ja Müncheni Bayern - RB Leipzig.
