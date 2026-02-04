X!

St. Pauli karikateekond lõppes veerandfinaalis

Jalgpall
Karol Mets.
Karol Mets. Autor/allikas: FC St. Pauli/Facebook
Jalgpall

Eesti jalgpallikoondislase Karol Metsa koduklubi St. Pauli kaotas Saksamaa karikavõistlustel veerandfinaalis Leverkuseni Bayerile 0:3.

Martin Terrier viis võõrustaja rollis olnud Leverkuseni 31. minutil juhtima ja 63. minutil kasvatas Patrik Schick eduseisu kaheväravaliseks. Lõppseisu vormistas 90+2. minutil Jonas Hofmann. St. Pauli kaptenipaela kandnud Mets mängis kõik minutid.

Leverkusen jõudis esimesena nelja parema sekka. Ülejäänud poolfinalistid selguvad paaridest Kieli Holstein - Stuttgart, Berliini Hertha - Freiburg ja Müncheni Bayern - RB Leipzig.

Toimetaja: Henrik Laever

