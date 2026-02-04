St. Pauli karikateekond lõppes veerandfinaalis

Leverkusen jõudis esimesena nelja parema sekka. Ülejäänud poolfinalistid selguvad paaridest Kieli Holstein - Stuttgart, Berliini Hertha - Freiburg ja Müncheni Bayern - RB Leipzig.

Martin Terrier viis võõrustaja rollis olnud Leverkuseni 31. minutil juhtima ja 63. minutil kasvatas Patrik Schick eduseisu kaheväravaliseks. Lõppseisu vormistas 90+2. minutil Jonas Hofmann. St. Pauli kaptenipaela kandnud Mets mängis kõik minutid.

