Pärnu pidas Valmieraga hästi sammu, aga pidi lõpuks kaotusega leppima

Resultatiivsel avaveerandil tabas kodumeeskond 11 kaugviskest seitse ning Pärnu kaheksast kuus, külalised püsisid hästi mängus ning läksid kolmanda veerandaja keskel 64:59 juhtima.

Seejärel jäi Pärnu aga enam kui neljaks minutiks kuivale ning Valmiera tegi selle aja jooksul 12:0 vahespurdi. Pärnakad tulid tagasi ja juhtisid veel ka viis minutit enne mängu lõppu, siis viskasid võõrustajad kaheksa järgmist punkti ja enam edu käest ei andnud.

Hendrik Eelmäe viskas Pärnu resultatiivseimana 22 punkti, lisas 12 lauapalli ning viis resultatiivset söötu. Devin Harris ja Gregor Ilves kogusid 14 punkti ning seitse korvisöötu. Endine Viimsi mängija Omar Pajic tõi võitjatele samuti 22 punkti.

Viimasest viiest mängust neli kaotanud Pärnu on tabelis üheksa võidu ja 12 kaotusega üheksandal kohal. Neli järjestikust võitu saanud Valmieral on 13 võitu ja kuus kaotust, mis annab neile tabelis viienda koha.