Läti hokil oli NHL-is tähelepanuväärne õhtu

Juba kohtumise 38. sekundil avas Sandis Vilmanis külaliste kasuks skoori. Minut enne teise perioodi lõppu tegi arvulisest ülekaalust skoori ka Uvis Balinskis, viigistades seisu 3:3-le.

Tegemist on esimese korraga NHL-i ajaloos, kus kaks samasse klubisse kuuluvat Läti mängijat viskavad samas mängus ka värava. Täit rõõmu nad sellest siiski tunda ei saanud, sest viimasel kolmandal vormistas Buffalo võidu.

Kodumeeskondadest oli hea õhtu aga Nashville Predatorsil, kes sai jagu St. Louis Bluesist 6:5 (1:2, 2:3, 3:0). Seejuures jäi meeskond teisel perioodil lausa 1:5 taha, aga suutis mängu oma kasuks pöörata. Kõik viis väravat sündisid kokku vähem kui 20 minuti sees.

Kehvad nädalad on liiga liider Colorado Avalanche'il, kes jäi kodus alla Detroit Red Wingsile 0:2 (0:1, 0:0, 0:1). Viimasest kümnest mängust on meeskonnal kolm võitu ja seitse kaotust.

81 punktiga hoiab Colorado endiselt liidrikohta, kuigi Minnesota Wild on lähenenud vaid viie punkti kaugusele. Idakonverentsis juhivad 74 punktiga Tampa Bay Lightning ja Carolina Hurricanes.

Tulemused: Florida - Buffalo 3:5, Pittsburgh - Ottawa 2:3, Washington - NY Islanders 4:1, Minnesota - Montreal 4:3, Nashville - St. Louis 6:5, Chicago - San Jose 6:3, Dallas - Winnipeg 4:3, Colorado - Detroit 0:2, Utah - Vancouver 6:2, Calgary - Toronto 2:4.