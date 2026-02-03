X!

Veesaare järjekordne kaksikduubel aitas ülikooli võiduni

Korvpall
Henri Veesaar
Henri Veesaar Autor/allikas: SCANPIX / Getty Images via AFP
Korvpall

Eesti korvpallur Henri Veesaare ülikool North Carolina alistas USA tudengiliigas kodus Syracuse'i 87:77 (46:32) ja kirjutas tabelisse neljanda võidu järjest.

30 minutit mänginud Veesaar panustas 17 punkti (kahesed 6/9, kolmesed 1/2, vabavisked 2/4) ja 11 lauapalliga. See tähistas tema hooaja 12. kaksikduublit, mis on Atlandi ranniku konverentsi parim näitaja.

Lisaks jagas eestlane neli resultatiivset söötu, jagas kaks vaheltlõiget, pani ühe bloki, kaotas korra palli ja tegi kaks viga. North Carolina resultatiivseim oli 22 punktiga Caleb Wilson.

North Carolina on sel hooajal võitnud 18 ja kaotanud neli kohtumist. Oma konverentsis on meeskonnal hetkel kirjas kuus võitu ja kolm kaotust.

Järgmise mängu peab North Carolina 8. veebruaril kodus Duke'iga, kes on võitnud kõik üheksa senist konverentsikaaslaste vastu peetud mängu.

Toimetaja: Siim Boikov

