Trekisõidu EM-il on nähtud juba mitut maailmarekordit

Pühapäeval Türgis Konyas alanud trekisõidu Euroopa meistrivõistlustel on pakkunud juba ka mitu maailmarekordit. Meeste võistkondlikus jälitussõidus sai sellega hakkama Taani.

Taani näitas kvalifikatsioonis parimat aega 3.44,405, kuid maailmarekord 3.39,977 püstitati poolfinaalis Itaalia vastu. Finaalis oli meeskond aeglasem (3.42,330), aga võidust Šveitsi (3.47,033) üle sellest piisas.

Poolfinaalis ja finaalis sõitis Taani koosseisus Lasse Norman Leth, Frederik Rosenberg, Rasmus Pedersen ja Tobias Hansen. Šveitsi järel tuli kolmandaks Suurbritannia nelik, kes sai pronksimatšis ringiga kätte Prantsusmaa.

Maailmarekord sündis ka naiste samal alal. Poolfinaalis püstitas Suurbritannia nelik Katie Archibald, Josie Knight, Anna Morris, Millie Couzens uuteks rekordinumbriteks 4.03,634 ja finaalis parandati seda veelgi - 4.02,808.

Kulla võitnud brittide järel tuli teiseks Saksamaa, kes jäi neile finaalis 2,640 sekundiga alla. Pronksiduellis sai Itaalia jagu Prantsusmaast.

Naiste sprindis pole veel Euroopa meister selgunud, aga kvalifikatsioonis sõitis maailmarekordi 9,759 britt Emma Finucane, edestades 0,223 sekundiga koondisekaaslast Sophie Capewelli, kes jäi hiinlanna Yuan Liyingi senisele rekordile vaid kuue tuhandikuga alla.

Kahe esimese päevaga on jagatud üheksa medalikomplekti ja enim autasusid ehk kuus on Saksamaal: kuldmedalid on neile toonud Tim Torn Teutenberg meeste punktisõidus ning Lea Friedrich, Pauline Grabosch ja Clara Schneider naiskondlikus sprindis.

Trekisõidus Euroopa meistrivõistlused kestavad Konya velodroomil neljapäeva, 5. veebruarini.