Hea võiduseeria võib Charlotte Hornetsi sõelmängudele viia

LaMelo Ball
LaMelo Ball Autor/allikas: SCANPIX / AP
Korvpalliliigas NBA alistas Charlotte Hornets kodus New Orleans Pelicansi 102:95 (23:30, 26:34, 29:18, 24:13) ja kirjutas tabelisse juba seitsmenda võidu järjest.

Viimasel veerandil mängu enda kasuks pööranud Charlotte'i parim oli 24 punktiga LaMelo Ball, 17 punktiga toetas teda uustulnuk Kon Knueppel. New Orleansi ridades korjas 27 silma Trey Murphy.

Kuigi Charlotte on sattunud viimasel ajal heasse hoogu, siis tervikuna on nende bilanss ikkagi miinuses: neil on 23 võitu ja 28 kaotust ning hetkeseisuga sõelmängudele asja poleks, kuigi konkurendid pole kaugel.

Türgi korvpallur Alperen Sengün viskas 39 punkti ja võttis 16 lauapalli ning aitas Houston Rocketsi võõrsil 118:114 (24:28, 39:28, 24:31, 31:27) võiduni Indiana Pacersi üle.

Tulemused: Charlotte - New Orleans 102:95, Indiana - Houston 114:118, Memphis - Minnesota 137:128, LA Clippers - Philadelphia 113:128.

Toimetaja: Siim Boikov

