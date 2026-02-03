X!

KUULA TÄNA | "Võimla" teeb eelvaate olümpiamängudele

Varia
Varia

Milano Cortina taliolümpiamängud algavad. Milline on Eesti koondise seis? Kas medaliootus on põhjendatud? Mida oodata avatseremoonialt? Kas kõik võistluspaigad on üldse valmis?

Spordisaate "Võimla" stuudios arutlevad algusega kell 10.05 olümpiale sõitev Maarja Värv, kommentaatorina pika olümpiapausi lõpetav Tarmo Tiisler ja Juhan Kilumets.

Juttu tuleb ka aasta esimesest tennise suure slämmi turniirist Austraalias, Eesti tennisetippude tegemistest ja kergejõustiku sisehooajast.

Toimetaja: ERR Sport

Samal teemal

viimased uudised

09:36

Eesti lippu kannavad olümpia avatseremoonial Talihärm ja Liiv

09:10

Hea võiduseeria võib Charlotte Hornetsi sõelmängudele viia

08:09

KUULA TÄNA | "Võimla" teeb eelvaate olümpiamängudele

02.02

Asi ja Bratka aitasid koduklubid suurte võitudeni

02.02

Paalberg müüdi Prantsusmaale Eesti liiga rekordsumma eest

02.02

Eesti saalihokikoondis üritab jätkata laitmatut seeriat

02.02

ETV spordisaade, 2. veebruar

02.02

Kaljuvere võttis Petrõkinalt Eesti juunioride rekordi Uuendatud

02.02

Janar Mägi: kõik käsipalliriigid sammuvad Taani tänase mudeli poole

02.02

Konontšuki klubi ei suutnud Trabzonspori võiduseeriat peatada

etv spordisaade

vaata uuesti!

VAATA ÜLEKANDEID

kuula podcasti

kuula spordisaadet

raadiouudised

02.02

Janar Mägi: kõik käsipalliriigid sammuvad Taani tänase mudeli poole

02.02

Kelle medalijahile taliolümpial tasub kindlasti kaasa elada?

26.01

Paltser Solbergi võidu kohta: see on väga-väga suur saavutus

26.01

Freimuth: hästi palju on toredaid inimesi, kes elavad kaasa ja toetavad seda pulli

23.01

Kivikas harjub Rootsis uue treeneriga: ma ei karda kuskile kinni jääda

GALERIID

leia meid facebookist

Loetumad uudised

02.02

Kaljuvere võttis Petrõkinalt Eesti juunioride rekordi Uuendatud

02.02

Positiivse dopinguproovi andnud laskesuusataja jääb olümpialt eemale

26.01

Milano Cortina olümpiamängude ülekannete ajakava

01.02

Alcarazist sai noorim kõik slämmiturniirid võitnud mees

02.02

USA meedia: Bucks kaalub Antetokounmpo eest nelja tiimi pakkumist

02.02

FIFA president lubas taas Venemaa rahvusvahelisele areenile tagasi tuua

01.02

Djokovic Alcarazile: jõuame järgmise kümne aasta jooksul veel palju mängida

01.02

Rasmus Roosleht võitis Tallinnas rahvusvahelise mitmevõistluse

02.02

Maailma edetabelis võimsalt kerkinud Glinka jõudis Lajalile järele

02.02

Eesti kettalennutajad kaitsesid edukalt EM-tiitlit

tv10 olümpiastarti

multimeedia

kergejõustik

võrkpall

vormelisport

jalgrattasport

vehklemine

käsipall

male

olümpialiikumine

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo