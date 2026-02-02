Asi ja Bratka aitasid koduklubid suurte võitudeni

Euroopas mängivatest Eesti naiskorvpalluritest tegid eelmisel nädalal kõige paremad esitused Maaja Bratka Suurbritannias, Anna Gret Asi Belgias ja Mailis Pokk Poolas. USA üliõpilasliigas NCAA on endiselt individuaalselt suurepärases hoos Anete Elisabeth Adler.

Belgia valitsev meister Braine Castors (15-1) ja Anna Gret Asi jätkasid koduses liigas võiduseeriat, kui võõrsil mängiti kindlalt 94:49 üle Phantoms Boomi (9-8) naiskond. Eestlanna kogus 24 minutiga 15 punkti (kahesed 3/4, kolmesed 1/4, vabavisked 6/6), kaks lauapalli, ühe resultatiivse söödu, neli vaheltlõiget ja kaks isiklikku viga. Liigatabelis on Castors Braine (15-1) 12 tiimi konkurentsis võiduprotsendilt teisel real, liidrikohal on kaotuseta jätkav Kangoeroes'i (15-0) naiskond, vahendab Basket.ee.

Eesti korvpallikoondise pikaaegne kapten Mailis Pokk ja Bydgoszcz (7-11) pidasid eelmisel nädalal Poolas kaks liigamängu ning said tabelisse juurde nii võidu kui kaotuse. Esmalt jäädi võõral väljakul 61:91 alla liidrile Gorzow Wielkopolskile (14-3). Eestlanna kogus 25 mänguminutiga 10 punkti (kahesed 1/3, kolmesed 2/4, vabavisked 2/2), kuus lauapalli, ühe resultatiivse söödu ja ühe isikliku vea. Teises matšis võideti kodusaalis liigas viimasel kohal paiknevat ja võiduta jätkavat Jelenia Gora (0-18) naiskonda 92:72. Eestlanna arvele jäi 22 minutit, üheksa punkti (kahesed 3/3, kolmesed 1/7), kaks lauapalli, kaks resultatiivset söötu, üks pallikaotus ja kolm isiklikku viga. Liigatabelis on Bydgoszcz (7-11) 12 naiskonna hulgas jagamas 8.-11. positsiooni.

Rootsi kõrgliiga valitsev meister Lulea Basket (15-2) ja Kadri-Ann Lass pidid lõppenud nädalal vastu võtma kaotuse, kui numbritega 82:87 jäädi alla tabeli kolmandale Högsbö (12-4) naiskonnale. Sellega sai läbi Lulea Basketi 13 mängu kestnud võitudeseeria. Eestlanna teenis mänguaega 23 minutit ning kogus kaks punkti (kahesed 1/2, kolmesed 0/1), 3 lauapalli, ühe resultatiivse söödu, ühe vaheltlõike, kaks pallikaotust ja neli isiklikku viga. Liigatabelis on Lulea Basket (15-2) 13 naiskonna konkurentsis liidrikohal.

Suurbritannia kõrgliigas teenisid Maaja Bratka ja Manchester Basketball (4-4) tabelisse juurde suure võidu, kui jaanuari viimasel päeval alistati koduplatsil Cardiff Met Arcgers (0-9) koguni 100:47. Eestlanna kogus 15 mänguminutiga oma tiimis paremuselt teisena 19 punkti (kahesed 6/6, kolmesed 1/2, vabavisked 4/4), viis lauapalli, kaks vaheltlõiget ja kolm pallikaotust. Manchester Basketball (4-4) on liigatabelis kümne naiskonna hulgas kuuendal kohal.

Portugali korvpalli kõrgliigas pidid Sofia Kosareva ja Esgueira Aveiro (9-8) eelmisel nädalal vastu võtma valusa kaotuse, kui tulemusega 77:79 jäädi alla lähirivaalile GDESSA (9-7). Eesti koondise tagamängija viibis platsil 36 minutit ning sai selle ajaga kirja 15 punkti (kahesed 3/6, kolmesed 3/4), ühe lauapalli, viis resultatiivset söötu, ühe vaheltlõike, kaks pallikaotust ja ühe isikliku vea. Liigatabelis on Esgueira Aveiro (9-8) hetkel 12 tiimi hulgas jagamas 5.-6. positsiooni.

NCAA üliõpilasliigas pidasid Boston University Terriers (7-14) ja Anete Elisabeth Adler lõppenud nädalal kaks kohtumist ning pidid kahjuks mõlemas vastu võtma kaotuse. Esmalt kaotati numbritega 47:57 Navy (14-6) naiskonnale. Eestlanna mängis kokku 31 minutit ning kogus üleplatsinaisena 23 punkti (kahesed 9/20, vabavisked 5/8), üheksa lauapalli, kaks resultatiivset söötu, ühe vaheltlõike, neli pallikaotust ja kolm isiklikku viga. Teises kohtumises kaotati tulemusega 51:62 Bucknell'ile (7-14). Adler viibis väljakul 30 minutit ning sai kirja 12 punkti (kahesed 5/9, vabavisked 2/4), kaks lauapalli, viis resultatiivset söötu, kaks viskeblokeeringut, ühe pallikaotuse ja ühe isikliku vea.

Washington State Cougars (4-20) ja Keandra Koorits pidid lõppenud nädalal samuti tunnistama mõlemas mängus kaotust. Esmalt jäädi numbritega 71:102 alla Santa Clara (18-6) naiskonnale. Eestlanna kogus 15 mänguminutiga kaheksa punkti (kahesed 2/6, kolmesed 1/3, vabavisked 1/2), kaks lauapalli, ühe resultatiivse söödu, ühe vaheltlõike, ühe pallikaotuse ja kolm isiklikku viga. Teises matšis kaotati tulemusega 75:81 Gonzaga (16-7) naiskonnale. Eestlannal jäid üheksa mänguminutiga punktid viskamata (kahesed 0/2, kolmesed 0/2), kuid ta sai kirja neli lauapalli ja ühe pallikaotuse.

Morehead State (14-9) ja Marie Anette Sepp teenisid lõppenud nädalal mõlemas peetud mängus võidud ning nad on viimasest 11 matšist võitnud 10. Esmalt võideti tulemusega 64:60 SIU Edwardsville (10-12). Eestlanna sai 33 minutiga kirja 11 punkti (kahesed 5/10, kolmesed 0/5, vabavisked 1/2), seitse lauapalli, kaks resultatiivset söötu, kaks vaheltlõiget, kolm pallikaotust ja ühe isikliku vea. Teises matšis võideti numbritega 69:63 Lindenwood'i (16-7) naiskonda. Sepp kogus 33 minutiga 11 punkti (kahesed 2/5, kolmesed 2/4, vabavisked 1/1), kuus resultatiivset söötu ja kolm pallikaotust.

Columbia Lions (14-6) ja Marta Eleri Jaama said nädalaga juurde nii võidu kui kaotuse. Esmalt alistati tulemusega 73:67 üleriigilises pingereas 19. kohal paiknev Princeston'i (18-2) ülikool ning seejärel kaotati 55:64 Penn'i (13-7) naiskonnale. Jaama kummaski matšis väljakule ei pääsenud.

Idaho Vandals (17-5) ja Kätlin Kangur pidasid lõppenud nädalal samuti kaks kohtumist ning võitsid need mõlemad ning nendegi võiduseeria on nüüd kuue mängu pikkune. Esmalt alistati numbritega 62:55 Northern Colorado (16-7) ning seejärel tulemusega 94:71 Northern Arizona (7-16). Esimeses matšis sai Kangur 10 mänguminutiga kirja kaks lauapalli ja kolm isiklikku viga ning teises kohtumises kogus 18 minutiga kolm punkti (kahesed 0/2, kolmesed 1/2), kolm lauapalli, ühe resultatiivse söödu, ühe vaheltlõike ja ühe isikliku vea.

Chipola College (21-1) sai samuti möödunud nädala mõlemas mängus võidulisa, kui tulemusega 67:47 alistati Pensacola State College ning numbritega 78:54 oldi üle Gulf Coast State College'ist. Vahepeal kolm matši eemal olnud Sille-Liis Mölder kogus esimeses mängus 21 minutiga neli punkti (kahesed 2/2, kolmesed 0/1), ühe lauapalli, kaks pallikaotust ja kolm isiklikku viga. Teises kohtumises sai Mölder 18 minutiga kirja neli punkti (kahesed 2/5), kuus lauapalli, kolm resultatiivset söötu, ühe pallikaotuse ja ühe isikliku vea.