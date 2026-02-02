X!

Konontšuki klubi ei suutnud Trabzonspori võiduseeriat peatada

Korvpall
Artur Konontšuk
Artur Konontšuk Autor/allikas: FIBA
Korvpall

Eesti korvpallikoondislase Artur Konontšuki koduklubi Bursaspor kaotas esmaspäeval Türgi kõrgliigas kodusaalis Trabzonsporile 75:83 (18:17, 14:23, 23:22, 20:21).

Pärast tasavägist avaveerandit asus Bursaspor teise veerandaja alguses juhtima 24:23, kuid see jäi nende viimaseks eduseisuks. Trabzonspor võitis avapoolaja kaheksa punktiga (40:32) ja hoidis teisel poolajal kuni kümnepunktilist edu lõpuni.

Algviisikus alustanud Konontšuk sai mänguaega 20 minutit, mille jooksul viskas kaheksa punkti (kahesed 1/4, kolmesed 2/5), võttis kolm lauapalli, jagas ühe resultatiivse söödu ja tegi ühe pallikaotuse.

Bryant Crawford kogus Bursaspori parimana 13 silma. Võitjate poolel hiilgas Marcquise Reed, kelle arvele jäi 31 punkti, kuus lauapalli ja neli korvisöötu.

Kolmandat mängu järjest kaotanud Bursaspor (6-12) on 16 meeskonna konkurentsis 11. kohal. Trabzonspor (13-5) pikendas oma võiduseeria üheksale mängule ja paikneb tabelis kolmandal kohal. Neist eespool on Fenerbahce (16-2) ja Besiktas (15-3).

Toimetaja: Henrik Laever

