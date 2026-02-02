LeBron James pääses 22. korda tähtede mängule

X!

LeBron James.
LeBron James. Autor/allikas: SCANPIX/Getty Images via AFP
Korvpalliliigas NBA selgusid pühapäeval kõik tänavuse hooaja tähtede mängule pääsevad mängijad.

NBA tegi paar nädalat tagasi teatavaks tähtede mängu algviisikud ning esimest korda 21 aasta järel ei kuulunud valitute hulka LeBron James. Algviisikud selgusid fännide, mängijate ja ajakirjanike ühise hääletuse tulemusena.

Ülejäänud 14 tähtede mängul osalevat mängijat valiti NBA peatreenerite poolt, kelle arvates oli 41-aastane James taas tunnustuse välja teeninud.

"Minu eesmärk ei olnud alustada hooaega nii, et jätan esimesed 14 mängu vahele ja siis järsku otsustan, et võin All-Star olla," ütles James pärast pühapäevast mängu New York Knicksi vastu.

"Tahtsin lihtsalt naasta kõrgele tasemele. Teadsin, et olen selleks võimeline ning pidin lihtsalt treeninglaagri vahele jätmise tõttu roostet maha raputama. Ma ei ole midagi sellist oma karjääri jooksul varem pidanud tegema. Seega ausalt öeldes ma isegi ei mõelnud tähtede mängule pääsemise peale," lisas ta.

Lisaks Jamesile said läänekonverentsi tiimidest varumeestena tähtede mängule Devi Avdija (Portland Trail Blazers), Devin Booker (Phoenix Suns), Kevin Durant (Houston Rockets), Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves), Chet Holmgren (Oklahoma City Thunder) ja Jamal Murray (Denver Nuggets). Läänekonverentsi algviisikusse valiti Luka Doncic (Los Angeles Lakers), Stephen Curry (Golden State Warriors), Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder), Nikola Jokic (Denver Nuggets) ja Victor Wembanyama (San Antonio Spurs).

Idakonverentsi algviisikusse kuuluvad Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks), Jaylen Brown (Boston Celtics), Jalen Brunson (New York Knicks), Cade Cunningham (Detroit Pistons) ja Tyrese Maxey (Philadelphia 76ers) ning varumeesteks on Scottie Barnes (Toronto Raptors), Jalen Duren (Detroit Pistons), Jalen Johnson (Atlanta Hawks), Donovan Mitchell (Cleveland Cavaliers), Norman Powell (Miami Heat), Pascal Siakam (Indiana Pacers) ja Karl-Anthony Towns (New York Knicks).

Tänavune tähtede mäng toimub 15. veebruaril ning sel aastal ei peeta tavapärast läänekonverents vs idakonverents mängu, vaid 24 mängijat jagatakse kolme kaheksamehelisse võistkonda. Kaks võistkonda koosnevad ainult ameeriklastest ja üks võistkond muu maailma mängijatest. Kõigepealt mängivad kõik kolm võistkonda omavahel läbi ja kaks paremat kohtuvad uuesti finaalmängus.

Toimetaja: Henrik Laever

LeBron James pääses 22. korda tähtede mängule

