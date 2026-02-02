Täht vedas Al Jazira poolfinaali, Kullerkannult Kreekas võidukas debüüt

Lõppenud nädal oli võõrsil mängivatele Eesti võrkpalluritele skoorirohke, üks koduklubi vahetanud mängija tegi ka eduka debüüdi.

Robert Täht vedas Al Jazira meeskonna Araabia Ühendemiraatide kõrgliigas poolfinaali, saades lõppenud nädalal kirja 3:2 (25:23, 25:18, 18:25, 19:25, 15:12) võidu Al Aini üle. Täht oli tavapäraselt oma meeskonna parim, tuues seekord 28 punkti (+13). Kahe võiduni peetavad poolfinaalid algavad reedel, vastaseks on Baniyas, vahendab Volley.ee.

Hiljuti Türgi kõrgliigast kodumaale naasnud Kadi Kullerkann jätkab karjääri tuttavas Kreeka kõrgliigas. Ta liitus Miloni naiskonnaga ja tegi lõppenud nädalal uue koduklubi eest ka debüüdi, tuues oma kunagise tööandja Markopoulou vastu 14 punkti (+5) ning Milon võttis 3:1 (25/20 23/25 25/23 25/15) võidu. Liigas hoiab Milon 15 punktiga üheksandat kohta.

Kertu Laak aitas Bielsko-Biala Bostiku naiskonna Poola kõrgliigas 3:1 (25:17, 20:25, 25:17, 25:21) võiduni Bydgoszczi üle, panustades kahe geimiga 14 punkti (+14). Liigas on Bielsko-Biala 29 punktiga neljas. Järgmisel nädalavahetusel mängib Laak Poola karikavõistluste Final Four turniiril, poolfinaalis on vastaseks Kalisz.

Slovakkias teenisid Caterina Cicetti ning Mirjam Karoliine Kask taas võidulisa, aidates Uniza Žilina naiskonna 3:1 (25:10, 25:12, 21:25, 25:19) võiduni UCM Trnava vastu. Cicettilt omade parimana 15 (+6) punkti ja mängu MVP tiitel ning Kaselt 12 punkti (+11). Tabelis ollakse 41 silmaga kolmandad. Järgmisel nädalavahetusel ootab eestlannasid ees karikavõistluse finaal.

Rumeenias pidasid mõlemad eestlaste koduklubid viiegeimilised mängud. Renet Vankeri ja Timo Lõhmuse tööandjaks olev Galati Arcada sai 3:2 (22:25, 25:22, 25:20, 22:25, 15:13) jagu Bukaresti Dinamost. Lõhmuselt osalise mänguajaga kolm punkti (+1), Vankerilt samuti osalise mänguajaga lisaks oma põhitööle ka ühe punkt (-1). Renee Teppani ja Albert Hurda koduklubi Zalau oli samuti 3:2 (20:25, 25:18, 23:25, 25:16, 15:8) üle Bukaresti Rapidist. Teppanilt oma meeskonna resultatiivseimana 24 punkti (+15), Hurt lisas 11 punkti (+7). Tabelis on Galati 33 punktiga teine ja Zalau 32 punktiga kolmas.

Austra kõrgliigas said Jan-Markus Üprus ja Waldvierteli Union Raiffeisen 3:0 (25:23, 25:18, 25:19) võidu Amstetteti vastu. Üprus tõi osalise mänguajaga kuus punkti (+6). Tabelis on eestlase koduklubi 34 punktiga kolmas.

Prantsusmaa meistriliigas pidid mõlemad eestlased leppima kaotusega. Robert Viiber ja Narbonne jäid 1:3 (20:25, 14:25, 26:24, 16:25) alla Toursile, Viiber sai kirja täismängu. Alex Saaremaa ning Chaumont kaotasid 2:3 (25:21, 22:25, 25:22, 21:25, 13:15) Montpellier'le, Saaremaalt 10 punkti (+6). Tabelis on Narbonne 19 punktiga 10. ning Chaumont 16 punktiga 12.

Soome kõrgliigas sai 3:2 (22:25, 23:25, 25:19, 25:20, 15:13) võidu Marily Lassi koduklubi LiigaPloki, alistades Arctic Volley. Lassilt 11 punkti (+6). Liigas hoiab LiigaPloki 15 punktiga eelviimast kohta.

Itaalia esiliigas sai Karli Alliku tööandja Abba Pineto Brescialt 2:3 (25:17, 16:25, 22:25, 25:21, 9:15) kaotuse. Allikult 12 punkti (-4). Tabelis ollakse 35 punktiga teisel kohal. Itaalia tugevuselt kolmandas liigas sai Kevin Saare koduklubi Napoli 0:3 (20:25, 23:25, 23:25) kaotuse Galatone meeskonnalt. Saar panustas 10 punkti (+5). Tabelis on Napoli kuue punktiga viimane.

Šveitsis sai Joosep Kuriku koduklubi Genfi Genois 2:3 (25:21, 24:26, 27:25, 23:25, 11:15) kaotuse Näfelsilt. Kurik tõi oma meeskonna resultatiivseimana 18 punkti (+12). Nüüd ootavad ees veerandfinaalid, kus Genfi vastaseks on Jona Volleyball.