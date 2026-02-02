X!

VIDEO | Väravavahtide kaklus algatas Tampa Bay Lightningu tagasituleku

Jäähoki
Jeremy Swayman ja Andrei Vasilevski.
Jeremy Swayman ja Andrei Vasilevski. Autor/allikas: SCANPIX/IMAGN IMAGES via Reuters Connect
Jäähoki

Jäähokiliigas NHL nähti läinud ööl väravavahtide kaklust, mis ladus ühtlasi aluse Tampa Bay Lightningu edukale tagasitulekule.

Idakonverentsi liidermeeskond Lightning võõrustas pühapäeval lageda taeva all toimunud mängus Boston Bruinsit. Kuigi Lightning asus vaid 11 sekundit pärast lahtiviset juhtima, siis Bruins vastas teise perioodi keskpaigaks viie järjestikuse väravaga.

Kui teise perioodi lõpuni oli jäänud mängida üheksa minutit ja Bruins oli 5:2 eduseisus, sattus Lightningu ründaja Brandon Hagel konflikti Bruinsi puurivahi Jeremy Swaymaniga. Lightningu väravavaht Andrei Vasilevski uisutas teisele poole väljakut Hagelile appi ja esitas Swaymanile väljakutse kakluseks. Swayman viskas nõustumise märgiks oma kepi maha ja ametivennad sööstsid teineteise kallale.

Väravavahid vahetasid paar kiiret rusikahoopi enne, kui Vasilevskil õnnestus Swayman jääle maha suruda. "Hea, et läksime esimest korda niimoodi vastamisi. Ta [Vasilevski] on tõesti väärt vastane. Ta tahtis võita, mis on hea. Mina tahtsin ka," meenutas Swayman kaklust rõõmsal noodil.

"See oli väga tore. Minu jaoks suur hetk, sest ma ei ole kunagi varem NHL-is kakelnud. Suur tänu talle. Ta oli kogu mängu vältel väravas suurepärane ja ka meie kakluses," ütles Vasilevski.

Lightning sai kakluse järel initsiatiivi enda kätte. Darren Raddyshi ja Nick Pauli väravad vähendasid teise perioodi lõpuks kaotusseisu 4:5-le ja kolmandal perioodil viskas viigivärava Nikita Kutšerov.

Lisaajal kumbki meeskond otsustavat väravat ei leidnud ning võitja selgus karistusvisetel, kus jäi peale Lightning 1:0. Võiduvärava viskas kolmandas voorus Jake Guentzel.

Kolmanda järjestikuse võidu teeninud Lightning juhib idakonverentsi 74 punktiga, Bruins on samas konverentsis 68 punktiga viies.

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

jäähokiuudised

16:44

VIDEO | Väravavahtide kaklus algatas Tampa Bay Lightningu tagasituleku

13:10

Rooba sõlmis koduklubiga aastase lepingupikenduse

12:41

FOTOD | Sputnik võitis pingelise Kohtla-Järve derbi viimastel minutitel

01.02

Panter võttis Balti liigas juba viienda võidu järjest

31.01

HC Panter pikendas võiduseeria neljale mängule

30.01

Kane möödus kõigi aegade edetabelis Modanost

29.01

Colorado Avalanche'i hoog on raugenud

28.01

Panter sai Balti liigas magusa võidu

28.01

Kane kordas USA hoki rekordit, Läti vasakäär viskas esimese värava

27.01

Edmonton sai teist mängu järjest kaitsjalt kübaratriki

26.01

Galeriid: Hokiliigas olid edukad Ida-Virumaa klubid

22.01

Mammoth napsas Flyersi nina alt võidu

21.01

19-aastane soomlane säras karjääri teises NHL-i mängus

21.01

Eesti U-18 hokikoondise treeneritetiim sai Soomest ja Kanadast täiendust

20.01

VIDEO | Chicago hokilegendile korraldati pidulik vastuvõtt

multimeedia

sport.err.ee värsked uudised

17:05

Positiivse dopinguproovi andnud laskesuusataja jääb olümpialt eemale

16:16

Eesti kettalennutajad kaitsesid edukalt EM-tiitlit

15:57

Flora mehed ja naised näitasid Läti klubidele koha kätte

15:28

USA meedia: Bucks kaalub Antetokounmpo eest nelja tiimi pakkumist

14:53

Maailma edetabelis võimsalt kerkinud Glinka jõudis Lajalile järele

14:21

Laura Lizette Sander sõitis end hooaja avavõistlusel 15 parema sekka

13:44

Hocker jättis Kerri New Yorgis lõpusirgel seljataha

12:07

Uuring: väsimus ja ajapuudus pidurdavad eestlase liikumise regulaarsust

11:32

Käit ja Thun võtsid järgmise vägeva skalbi

10:56

Vaher ja Enok näitasid Lapimaal head kiirust, Evans sai kindla võidu

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo