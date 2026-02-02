VIDEO | Väravavahtide kaklus algatas Tampa Bay Lightningu tagasituleku

Idakonverentsi liidermeeskond Lightning võõrustas pühapäeval lageda taeva all toimunud mängus Boston Bruinsit. Kuigi Lightning asus vaid 11 sekundit pärast lahtiviset juhtima, siis Bruins vastas teise perioodi keskpaigaks viie järjestikuse väravaga.

Kui teise perioodi lõpuni oli jäänud mängida üheksa minutit ja Bruins oli 5:2 eduseisus, sattus Lightningu ründaja Brandon Hagel konflikti Bruinsi puurivahi Jeremy Swaymaniga. Lightningu väravavaht Andrei Vasilevski uisutas teisele poole väljakut Hagelile appi ja esitas Swaymanile väljakutse kakluseks. Swayman viskas nõustumise märgiks oma kepi maha ja ametivennad sööstsid teineteise kallale.

Väravavahid vahetasid paar kiiret rusikahoopi enne, kui Vasilevskil õnnestus Swayman jääle maha suruda. "Hea, et läksime esimest korda niimoodi vastamisi. Ta [Vasilevski] on tõesti väärt vastane. Ta tahtis võita, mis on hea. Mina tahtsin ka," meenutas Swayman kaklust rõõmsal noodil.

"See oli väga tore. Minu jaoks suur hetk, sest ma ei ole kunagi varem NHL-is kakelnud. Suur tänu talle. Ta oli kogu mängu vältel väravas suurepärane ja ka meie kakluses," ütles Vasilevski.

Lightning sai kakluse järel initsiatiivi enda kätte. Darren Raddyshi ja Nick Pauli väravad vähendasid teise perioodi lõpuks kaotusseisu 4:5-le ja kolmandal perioodil viskas viigivärava Nikita Kutšerov.

Lisaajal kumbki meeskond otsustavat väravat ei leidnud ning võitja selgus karistusvisetel, kus jäi peale Lightning 1:0. Võiduvärava viskas kolmandas voorus Jake Guentzel.

Kolmanda järjestikuse võidu teeninud Lightning juhib idakonverentsi 74 punktiga, Bruins on samas konverentsis 68 punktiga viies.