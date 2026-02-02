Flora mehed ja naised näitasid Läti klubidele koha kätte

Eesti jalgpalliklubid pidasid nädalavahetusel mitu sõprusmängu, muuhulgas teenisid võidu nii FC Flora meeskond kui ka naiskond.

Flora mehed kohtusid laupäeval Viljandi Männimäe jalgpallihallis mullu Läti kõrgliigas neljandaks jäänud Daugavpilsiga, aga lõunanaaber Eesti meistri vastu ei saanud. Taaniel Usta tabamus 36. minutil viis Flora poolajapausile eduseisul, jala said valgeks ka 58. minutil skoori teinud Sergei Zenjov, 69. minutil värava löönud Rauno Sappinen ja 84. minutil neljanda palli lätlaste väravasse löönud Tristan Toomas Teeväli.

Flora naiskond läks seejärel EJL-i jalgpallihallis vastamisi mullu Lätis kolmanda koha saavutanud FS Mettaga, aga eestlannad haarasid juba kuuendal minutil Elis Soodla väravaga ohjadest. Avapoolajal enam väravaid ei tulnud, aga üheksa minutit pärast pausi jõudis väravani ka Darja Uzjukina ning 81. minutil vormistas Jane Mirjam Flora naiskonnale 3:0 võidu.

Paide Linnameeskond võõrustas samal päeval koduses hallis mullu Lätis viimaseks jäänud FK Mettat ning poolajapausile mindi Daniel Lutsu 6. minuti ja Emils Evelonsi 24. minuti väravatest viigiseisul. 57. minutil viis talvel Paidega liitunud Pa Modou Sohna aga Eesti klubi juhtima ning Paide sai sõprusmängus 2:1 võidu.

Harju JK Laagri ja Telšiai Džiugas jäid Panevežises toimunud sõpruskohtumises 1:1 viiki, Premium liigasse kerkinud FC Nõmme United pidi aga Pärnu jalgpallihallis kaotusega leppima, kui FS Jelgava vastas Artjom Truuväärti tabamusele neljaga.