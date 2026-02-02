X!

FOTOD | Sputnik võitis pingelise Kohtla-Järve derbi viimastel minutitel

SK Viru Sputnik - HC Everest, 31.01.2026.
Eesti meeste ja naiste jäähoki meistriliigas peeti nädalavahetusel kokku neli kohtumist, meeste liigas teenisid võidulisa Viru Sputnik ja HC Vipers, naiste liigas HC Everest ja HC Grizzlyz.

Kohtla-Järve jäähallis läksid omavahel vastamisi Viru Sputnik ja HC Everest, linnaderbist väljus võitjana Sputnik, kes teenis 4:2 (0:0, 2:2, 2:0) võidu.

Sputnik läks 25. minutil Jegor Romanovi tabamusest juhtima, kuid Andrei Parshin viigistas neli minutit hiljem seisu ja poolteist minutit pärast seda läks Everest Andrei Filoniki väravast juhtima. Otsustavale perioodile mindi siiski viigiseisul, sest Sputnikul õnnestus 38. minutil Alens Alups Rojsi väravaga tabloole tasakaal tuua.

Otsustajana kerkis esile Andrei Rae, kes viis 55. minutil Sputniku juhtima ja pani 57. minutil võidule punkti, kui saatis veel ühe litri vastase väravavõrku.

Tondiraba jäähallis läksid vastamisi HC Vipers ja Narva PSK, idavirulased võtsid kindla 6:1 (2:0, 4:0, 0:1) võidu. Ükski mängija kahte väravat kirja ei saanud, Narva eest sai viis mängijat kaks resultatiivsuspunkti.

Liigatabeli tipus jätkab 12 võiduga (kolm lisaajal) Narva PSK (24 p), aga 11 mängu võitnud Viru Sputnik on kohe kannul (23 p). Kolmandal kohal jätkab Tartu Välk 494 (15 p), neljas on HC Everest (7 p) ja HC Vipers pole sel hooajal veel punktiarvet avanud.

Naiste hokiliigas peeti samuti kaks kohtumist, HC Everest alistas HC Wolferinesi 9:3 (4:2, 2:1, 3:0) ning HC Grizzlyz teenis HK Roosa Panteri üle 5:1 (2:1, 3:0, 0:0) võidu.

Grizzlyz on saanud tänavu 11 võitu, aga andnud ka ühe loobumisvõidu ja saanud ühe viigi. 23 punktiga jätkatakse esikohal, aga kümne võidu ja kahe viigiga HK Säde jääb ainult punkti kaugusele (22 p). Kolmandal real jätkab HC Everest (15 p), neljas on HK Roosa Panter (10 p) ja HC Wolferines otsib hooaja esimest punkti.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

FOTOD | Sputnik võitis pingelise Kohtla-Järve derbi viimastel minutitel

