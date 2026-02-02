Vaher ja Enok näitasid Lapimaal head kiirust, Evans sai kindla võidu

Evans ja kaardilugeja Scott Martin jäid katsevõiduta vaid kuuendal katsel, aga ülejäänud 11 katset kuulusid brittidele. Evans ja Martin läbisid 221,85 kilomeetrit Lapimaa teedel ühe tunni, 45 minuti ja 31 sekundiga, edestades Esapekka Lappit ja Enni Mälköneni (Škoda) kolme minuti ja 56,3 sekundiga.

Esikolmikusse mahtusid veel soomlased Tuukka Kauppinen ja Topi Luhtinen (Toyota; +4.21,5), kes möödusid kaasmaalastest Lauri Joonast ja Antti Linnaketost (Škoda; +4.28,8) viimase katsega.

Soome meistrivõistluste teisel etapil oli stardis ka kolm Eesti ekipaaži ning Jaspar Vaher / Rait Jansen (Toyota) pälvisid seitsmenda koha (+5.48,6), edestades Patrick Enokit ja Silver Simmi (Škoda; +7.02,1) enam kui minutiga.

"Tunded on veidi segased, sest see viimane katse oli lumetolmus väga-väga keeruline ja me ei näinud pimedas eriti. Pidin olema ettevaatlik ja pidevalt tuledega mängima, et näha. Olen õnnelik, et oleme finišis ja tegime siin sammu edasi. Tahan tänada kogu meeskonda, kes peale Mikkelit imelist tööd tegi, et auto taas korda saada," vahendab autosport.ee Vaheri sõnu.

Reedel tehnilistel põhjustel katkestanud Hugo Arendi / Kaimar Taal (Ford Fiesta Rally4) olid laupäeval rajal tagasi ja näitasid ralli kõige lühemal katsel (2,27 km) SM3 klassi parimat aega. Hooaja esimese stardi lõpetasid nad oma klassi viiendal kohal.

Soome autoralli meistrivõistluste kolmas etapp sõidetakse 27.-28.veebruarini, kui ees ootab Auto Sorsa Riihimäki Ralli.