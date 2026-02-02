Pistons teenis rekordilise võidu, Thunder alistas võõrsil Nuggetsi

Korvpalliliiga NBA idakonverentsi esinumber Detroit Pistons jätkas oma hooaega rekordilise võiduga, kui alistas Brooklyn Netsi enam kui 50 punktiga. Tiitlikaitsja Oklahoma City Thunder sai võõrsil Denver Nuggetsist jagu.

Detroidis toimunud kohtumine algas isegi tasavägiselt, aga poolajapausiks oli Pistons saavutanud 23-punktilise edu, mis seejärel aina paisus ja paisus. Kolmandal veerandil juhtis Detroit 45 silmaga, veel minut enne mängu lõppu oli vahe 55 punkti, kuid Nets lihvis sealt siiski kaks punkti maha.

Pistons võitis mängu lõpuks 130:77 (33:24, 34:20, 33:18, 30:15) ning 53-punktiline edu lõpusireenil tähistab klubi ajaloo suurimat. 2003. aastal alistas Detroit Boston Celticsi 52 silmaga. NBA rekord pärineb 2021. aastast, kui Memphis Grizzlies alistas Oklahoma City Thunderi lausa 73 punktiga.

"Hooaja alguses oli meil mitu mängu, kus läksime varakult suurelt juhtima. Aga siis võtsime jala pedaali pealt ja puterdasime edu käest ja pidime neljandal veerandil midagi välja mõtlema," ütles Detroidi treener J.B. Bickerstaff. "Oleme sellest palju rääkinud. Me tahame hooaja lõpetada paremini kui alustasime. Meie jaoks tähendab see jätkuvat arengut. Sa leiad erinevaid valdkondi, milles paremini saaks mängida. Minu mehed on sellega seni väga hästi hakkama saanud."

Keskmängija Jalen Duren viskas 21 punkti ja haaras kümme lauda, Cade Cunningham viskas 18 punkti, jagas 12 korvisöötu ja kogus veel neli lauda, neli vaheltlõiget ja kolm blokki. 18 punkti panustas ka Daniss Jenkins.

Netsi jaoks polnud see klubi koledaim kaotus, isegi mitte viimase kahe nädala jooksul: 21. jaanuaril tuli tunnistada New York Knicksi 54-punktilist paremust. Eelmise aasta jaanuaris jäädi võõrsil Los Angeles Clippersile alla 59 punktiga.

Läänekonverentsis leidis aset heitlus esikolmiku tiimide vahel, aga tiitlikaitsja ja konverentsi liider Oklahoma City Thunder teenis Denver Nuggetsit külastades 121:111 (32:26, 30:29, 39:30, 20:26) võidu.

Shai Gilgeous-Alexander lõpetas mängu 34 punkti, 13 resultatiivse söödu ja viie lauapalliga, võidule andis suure panuse ka 27 silma kogunud Cason Wallace. Nuggetsi liider Nikola Jokic kogus 16 punkti, kaheksa korvisöötu ja seitse lauapalli, resultatiivseim oli 29 punkti visanud Peyton Watson.

New York Knicks teenis koduses Madison Square Gardenis vinge võidu, alistades Los Angeles Lakersi 112:100 (27:33, 25:23, 38:26, 22:18). Mäng toimus täpselt aasta pärast seda, kui Luka Doncici vahetustehing ametlikuks sai. Sloveen viskas korvpallimaailma suurimal laval 30 punkti ja lisas 15 lauapalli ning kaheksa korvisöötu, LeBron James lisas 22 punkti, kuus söötu ja viis lauda.

Knicksi liidriks kerkis 25 punkti ja kaheksa lauaga OG Anunoby, kes mängis Lakersi staaride vastu ka tihedat kaitset. Landry Shamet tabas kuus kolmest ja kogus 23 punkti, Jalen Brunson kogus enda jaoks võrdlemisi kahvatud 12 punkti, aga jagas 13 resultatiivset söötu.

Tulemused:

Boston - Milwaukee 107:79

Washington - Sacramento 116:112

Toronto - Utah 107:100

Miami - Chicago 134:91

Phoenix - LA Clippers 93:117

San Antonio - Orlando 112:103

Portland - Cleveland 111:130