Audentese SG kerkis Balti liiga viimase mänguga viiendaks

Põhiturniiri kaotuseta läbinud Rae Spordikool/VIASTON võttis käimasoleva hooaja 16. järjestikuse võidu, kui kodupubliku abiga mängiti 3:0 (25:17, 25:11, 25:23) üle Läti U-18/RVS võistkond. Ragne Rahuoja ja Nette Peit tõid võitjatele kümme ning Maria Säästla kuus punkti. Kuna Rae naiskond oli põhiturniiri võidu juba varem kindlustanud, said mitmed põhitegijad täna puhkust. Emanuela Bole vastas Läti võistkonna särgis 9 punktiga, vahendab Volley.ee.

Selge erinevus tuli rünnakul, kus võõrustajad näitasid 44- ja külalised 28-protsendilist efektiivsust. Rae kogus blokis viis punkti, lätlannad jäid harvanähtavalt punktita.

Põhiturniiril kõik 16 mängu võitnud Rae Spordikool/VIASTON kogus parimana 46 punkti. Läti U-18/RVS võistkond jäi ainsana punktita ja veerandfinaali ei jõudnud.

Audentese Spordigümnaasium tõusis nädalavahetusega turniiritabelis kaks kohta, kui laupäevase 3:0 võidu järel Läti U-18/RVS võistkonna üle võideti pühapäeval kodusaalis 3:1 (25:17, 15:25, 25:15, 25:18) tulemusega Riia Võrkpallikool/LU-d. Hooaja isikliku punktirekordi püstitanud Getter Utno panustas võitu 12 punkti, jäädes kaheksaga plussi. Freia Liisa Palk ja viis blokipunkti toonud Kertu Stamm lisasid 11, Keira Liina Lukas kümme ja Anette Arak kaheksa punkti. Šarlote Šlitere lõpetas Riia võistkonna poolel kohtumise 13 punktiga.

Laupäeval seitsmendalt kohalt kuuendaks ja pühapäeval viiendaks tõusnud Audentese SG saavutas 20 punkti, mis on ühe võrra rohkem kui kuuendana lõpetanud VMSM Sostines Tauras VTC võistkonnal. 16 punkti teeninud Riia Võrkpallikooli/LU lõpetas põhiturniiri seitsmenda kohaga.

Tartu Ülikool/Bigbank vajas teise koha kindlustamiseks pühapäeval võitu ja sellega saadi suuremate probleemideta hakkama. Koduses Tartu Ülikooli spordihoones mänginud Tartu esindus loovutas RSU-le ühe geimi, kuid ülejäänud kolmes oldi paremad ja võeti 3:1 (25:18, 25:20, 24:26, 25:20) võit.

Tartlannade võitu andis suurima panuse Nora Lember, kelle arvele kogunes 21 (+12) punkti. Kairin Tammel assisteeris 18 (+10), Ingris Suvi 13 (+10), Liisbet Pill kümme (+5) ja Laura-Liisa Maiste kaheksa (+8) punktiga. RSU liider Agija Ankevica tõi 20 punkti.

Rae naiskonna järel teise koha võtnud Tartu Ülikool/Bigbank noppis 38 ja kolmanda koha hõivanud RSU 34 punkti.

Rae Spordikool/VIASTON läheb kahe võiduni peetavas veerandfinaalseerias vastamisi põhiturniiril kaheksandaks tulnud Leedu U-18 võistkonnaga. Esimene mäng toimub 7. ja teine 8. veebruaril Tuule spordihoones. Tartu Ülikool/Bigbank mängib veerandfinaalis Riia Võrkpallikool/LU-ga ja Audentese Spordigümnaasium neljanda koha hõivanud Kaunase VDU-ga.