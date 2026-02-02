X!

Audentese SG kerkis Balti liiga viimase mänguga viiendaks

Võrkpall
Audentese SG
Audentese SG Autor/allikas: Helin Potter/Võru Võrkpalliklubi
Võrkpall

Võrkpalli Elme Messer naiste Balti liigas toimusid põhiturniiri viimased mängud, mis tõid Eesti võistkondadele võidurõõmu.

Põhiturniiri kaotuseta läbinud Rae Spordikool/VIASTON võttis käimasoleva hooaja 16. järjestikuse võidu, kui kodupubliku abiga mängiti 3:0 (25:17, 25:11, 25:23) üle Läti U-18/RVS võistkond. Ragne Rahuoja ja Nette Peit tõid võitjatele kümme ning Maria Säästla kuus punkti. Kuna Rae naiskond oli põhiturniiri võidu juba varem kindlustanud, said mitmed põhitegijad täna puhkust. Emanuela Bole vastas Läti võistkonna särgis 9 punktiga, vahendab Volley.ee.

Selge erinevus tuli rünnakul, kus võõrustajad näitasid 44- ja külalised 28-protsendilist efektiivsust. Rae kogus blokis viis punkti, lätlannad jäid harvanähtavalt punktita.

Põhiturniiril kõik 16 mängu võitnud Rae Spordikool/VIASTON kogus parimana 46 punkti. Läti U-18/RVS võistkond jäi ainsana punktita ja veerandfinaali ei jõudnud.

Audentese Spordigümnaasium tõusis nädalavahetusega turniiritabelis kaks kohta, kui laupäevase 3:0 võidu järel Läti U-18/RVS võistkonna üle võideti pühapäeval kodusaalis 3:1 (25:17, 15:25, 25:15, 25:18) tulemusega Riia Võrkpallikool/LU-d.  Hooaja isikliku punktirekordi püstitanud Getter Utno panustas võitu 12 punkti, jäädes kaheksaga plussi. Freia Liisa Palk ja viis blokipunkti toonud Kertu Stamm lisasid 11, Keira Liina Lukas kümme ja Anette Arak kaheksa punkti. Šarlote Šlitere lõpetas Riia võistkonna poolel kohtumise 13 punktiga.

Laupäeval seitsmendalt kohalt kuuendaks ja pühapäeval viiendaks tõusnud Audentese SG saavutas 20 punkti, mis on ühe võrra rohkem kui kuuendana lõpetanud VMSM Sostines Tauras VTC võistkonnal. 16 punkti teeninud Riia Võrkpallikooli/LU lõpetas põhiturniiri seitsmenda kohaga.

Tartu Ülikool/Bigbank vajas teise koha kindlustamiseks pühapäeval võitu ja sellega saadi suuremate probleemideta hakkama. Koduses Tartu Ülikooli spordihoones mänginud Tartu esindus loovutas RSU-le ühe geimi, kuid ülejäänud kolmes oldi paremad ja võeti 3:1 (25:18, 25:20, 24:26, 25:20) võit.

Tartlannade võitu andis suurima panuse Nora Lember, kelle arvele kogunes 21 (+12) punkti. Kairin Tammel assisteeris 18 (+10), Ingris Suvi 13 (+10), Liisbet Pill kümme (+5) ja Laura-Liisa Maiste kaheksa (+8) punktiga. RSU liider Agija Ankevica tõi 20 punkti.

Rae naiskonna järel teise koha võtnud Tartu Ülikool/Bigbank noppis 38 ja kolmanda koha hõivanud RSU 34 punkti.

Rae Spordikool/VIASTON läheb kahe võiduni peetavas veerandfinaalseerias vastamisi põhiturniiril kaheksandaks tulnud Leedu U-18 võistkonnaga. Esimene mäng toimub 7. ja teine 8. veebruaril Tuule spordihoones. Tartu Ülikool/Bigbank mängib veerandfinaalis Riia Võrkpallikool/LU-ga ja Audentese Spordigümnaasium neljanda koha hõivanud Kaunase VDU-ga.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

võrkpalliuudised

09:49

Audentese SG kerkis Balti liiga viimase mänguga viiendaks

01.02

Selver x TalTech ei suutnud Leedus edu saavutada

31.01

Pärnu alistas Balti liigas Võru Barruse

30.01

Võrkpalli eestvedaja Liik teenetemärgist: üksjagu on ikka õnnestunud!

29.01

Rikberg eurosarjast langemisest: jätsime koduväljakueelise kasutamata

29.01

TÜ/Bigbank tõusis Balti liigas teiseks

29.01

Tartu Bigbank langes Challenge Cupil konkurentsist välja

26.01

Üprus kerkis võidumängus parimaks, Täht ja Tammearu hoidsid kõrget taset

26.01

Tartu läheb eurosarjas meeskondliku mänguga edasipääsu eest võitlusse

25.01

Pärnu ja Võru Barrus teenisid Läti klubide vastu punktilisa

25.01

Tartu Bigbank ei andnud Jekabpilsile sõnaõigust

23.01

Lember vedas Tartu Ülikool/Bigbanki raske võiduni

21.01

Rikberg: meile pakuti võitu, aga me ei saanud oma asjadega hakkama

21.01

Palju eksinud Tartu kaotas eurosarjas Belgia klubi vastu avamängu

20.01

Tartu Bigbank saab eurokohtumisele vastu minna parimas koosseisus

videod

sport.err.ee uudised

10:56

Vaher ja Enok näitasid Lapimaal head kiirust, Evans sai kindla võidu

10:21

Pistons teenis rekordilise võidu, Thunder alistas võõrsil Nuggetsi

09:49

Audentese SG kerkis Balti liiga viimase mänguga viiendaks

09:13

Hermet viskas Euroliiga klubile 18 punkti, Raieste tiim alistas Barcelona

08:36

Kaljuvere võttis Petrõkinalt Eesti juunioride rekordi

08:05

Jefimova lõpetas NCAA põhihooaja võiduga, Antoniak püstitas rekordi

01.02

FOTOD | Kurlingupaar saadeti OM-ile uue õnnetoova maskotiga Uuendatud

01.02

VIDEO | Tutvustame olümpiapaiku ja Eesti koondist

01.02

Rasmus Roosleht võitis Tallinnas rahvusvahelise mitmevõistluse Uuendatud

01.02

ETV spordisaade, 1. veebruar

01.02

11. voor tõi tabelisse selgust ja segadust

01.02

Õdede Kaasikute vorm on haigusest taastumise järel tõusuteel

01.02

Alusalu: suur osa meisterlikkusest tuleb sellest, et suudad jääda rahulikuks

01.02

Poolfinaali jõudnud Portugal ja Hispaania jätkavad kaotuseta

01.02

Elizaveta Anikina kaotas U-14 tippturniiri finaali kahelt matšpallilt

loetumad

01.02

Alcarazist sai noorim kõik slämmiturniirid võitnud mees

01.02

Rasmus Roosleht võitis Tallinnas rahvusvahelise mitmevõistluse Uuendatud

01.02

Shaunae Miller-Uibo jooksis kõigi aegade üheksanda tulemuse

01.02

Eesti teatemeeskond jõudis laskesuusatamise EM-il finišisse Uuendatud

01.02

Djokovic Alcarazile: jõuame järgmise kümne aasta jooksul veel palju mängida

26.01

Milano Cortina olümpiamängude ülekannete ajakava

01.02

Valijeva naasis võistlustulle neljakordse hüppega

31.01

Kristjan Ilves tõusis suusasõiduga esikümnesse

08:36

Kaljuvere võttis Petrõkinalt Eesti juunioride rekordi

01.02

Viimase pooleteise aasta parim hüpe tõi Bruusile Belgias teise koha

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo