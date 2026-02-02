X!

Jefimova lõpetas NCAA põhihooaja võiduga, Antoniak püstitas rekordi

Ujumine
Eneli Jefimova
Eneli Jefimova Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com
Ujumine

USA üliõpilasliigas NCAA on lõpule jõudmas ujumise põhihooaeg ning varsti tehakse algust konverentsi meistrivõistlustega. Eneli Jefimova noppis järjekordse võidu rinnuliujumises ja testis krooli sprindikiirust, Lars Sebastian Antoniak püstitas isikliku rekordi.

Jefimova koduülikool North Carolina State läks vastamisi linnarivaali North Carolinaga, keda ka kindlalt skooriga 162:107 alistati, vahendab Priitswim.com.

Seekord 100 jardi distantsi vahele jätnud Jefimova noppis mäekõrguse võidu 200 jardi rinnuliujumises ajaga 2.10,90. Järgnevat konkurenti edestas eestlanna enam kui nelja sekundiga. Isiklik tippmark 2.07,15 pärineb Jefimoval novembrikuust. 

Esmakordselt startis esimest aastat USA üikoolis tudeeriv Jefimova ka 50 jardi vabaujumises. Ta sprintis kaks basseinipikkust ajaga 23,77, mis andis kokkuvõttes kolmanda koha. Tänavuse hooaja kiireim eestlane sel alal on olnud Margaret Markvardt tulemusega 22,74. 

Järgmisena ootab Jefimovat 18. veebruaril ACC konverentsi meistrivõistlused, kus ta läheb starti favoriidina 100 jardi rinnuliujumises ning on kuldmedali pretendent ka poole pikemal maal. Võistkondlikult on viimased kuus aastat parim olnud Virgina ülikool, NC State finišeeris mullu viiendana. 

Teistest eestlastest oli reedel võistlustules ka Lars Sebastian Antoniak, kelle koduülikool California Berkeley kohtus Stanfordi meeskonnaga. Eestlane näitas elu parimat aega 200 jardi rinnuliujumises saades kirja 1.57,23, mis andis tugevas konkurentsis seitsmenda koha. 

Stanfordilt skooriga 181:119 lüüa saanud California eest ujus Antoniak ka 100 jardi rinnuli, kus ta läbis distantsi ajaga 54,24. Samal ajal võistles ka teine Eesti meesrinnuliujuja Christopher Palvadre, kes Oaklandi meeskonna ridades heitles Cleveland State võistkonnaga. 

Palvadre sai 100- ja 200 jardi rinnuliujumises kirja vastavalt 55,50 ja 2.02,27. Pikemal alal andis see alavõidu, lühemal distantsil lõpetas teisena. Kokkuvõttes pälvis Oakland kindla võidu. 

Konverentsi meistrivõistluste lähenedes on teravamasse vormi tõusmas ka Margaret Markvardt. Penn State esindav ujuja oli võidukas 100 jardi liblikujumises ajaga 53,88. Eelmisel nädalavahetusel sai eestlanna kirja hooaja tippmarki tähistava 52,68. 

Reedel West Virginia naiskonna vastu peetud võistlusel ujus Markvardt veel ka hooaja tippmargi 100 jardi seliliujumises. Aeg 53,27 jääb mullu ujutud isiklikule rekordile (52,48) alla vaid 0,79 sekundiga.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

ujumisuudised

08:05

Jefimova lõpetas NCAA põhihooaja võiduga, Antoniak püstitas rekordi

30.01

Ujumisliidu president: Eestil on vaja professionaalset sportujumiskeskust

24.01

Jefimova ja NC State said valitsevalt NCAA meistrilt selgelt lüüa

19.01

Jefimova jätkas NCAA hooaega kindlate võitudega

19.01

Üllatusi ei sündinud, aasta ujujateks valiti Jefimova ja Tribuntsov

12.01

"Spordipühapäev": kuidas edeneb olümpiaujula projekt?

02.01

Spordihing Tõnu Meijel: perekond annab jõudu hommikul üles tõusta

29.12

Petrõkina kiitis Jefimovat: sa inspireerid, loodan revanšile

29.12

Tribuntsov tähelepanu ei naudi: põgenesin suhteliselt ruttu maale

29.12

Jefimova: ma ei tea, mis tegusid hakkame tegema, kui olümpiaujula tuleb!

29.12

Eestimaa spordihinge auhinna pälvis ujumise eestvedaja Tõnu Meijel

28.12

Eneli Jefimova pälvis kolmandat aastat järjest aasta naissportlase tiitli

28.12

Aasta noorsportlaseks neidude seas valiti Eneli Jefimova

28.12

Aasta treeneri tiitliga pärjati Henry Hein ja Stefani Wendelschaefer

21.12

Koondise peatreener Toni Meijel loodab näha olümpial nelja Eesti ujujat

21.12

Palvadre: kui naudid, siis tulevad spordis ka väga head tulemused

20.12

Randväli püstitas pikal distantsil Eesti rekordi: lihtne see ala ei ole!

19.12

Zaitsev alustas EMV-d kahe kullaga: lootsin natuke paremat minekut

18.12

Tribuntsovi kullale aitas kaasa ka sportvõimlemisega tegelemine

12.12

Randväli ujus Inglismaal rahvusrekordi

sport.err.ee uudised

11:32

Käit ja Thun võtsid järgmise vägeva skalbi

10:56

Vaher ja Enok näitasid Lapimaal head kiirust, Evans sai kindla võidu

10:21

Pistons teenis rekordilise võidu, Thunder alistas võõrsil Nuggetsi

09:49

Audentese SG kerkis Balti liiga viimase mänguga viiendaks

09:13

Hermet viskas Euroliiga klubile 18 punkti, Raieste tiim alistas Barcelona

08:36

Kaljuvere võttis Petrõkinalt Eesti juunioride rekordi

08:05

Jefimova lõpetas NCAA põhihooaja võiduga, Antoniak püstitas rekordi

01.02

FOTOD | Kurlingupaar saadeti OM-ile uue õnnetoova maskotiga Uuendatud

01.02

VIDEO | Tutvustame olümpiapaiku ja Eesti koondist

01.02

Rasmus Roosleht võitis Tallinnas rahvusvahelise mitmevõistluse Uuendatud

01.02

ETV spordisaade, 1. veebruar

01.02

11. voor tõi tabelisse selgust ja segadust

01.02

Õdede Kaasikute vorm on haigusest taastumise järel tõusuteel

01.02

Alusalu: suur osa meisterlikkusest tuleb sellest, et suudad jääda rahulikuks

01.02

Poolfinaali jõudnud Portugal ja Hispaania jätkavad kaotuseta

01.02

Elizaveta Anikina kaotas U-14 tippturniiri finaali kahelt matšpallilt

01.02

Taani käsipalli ülevõim sai jätku ka kodusel EM-turniiril

01.02

Man City mängis Londonis kaheväravalise edu maha

01.02

Selver x TalTech ei suutnud Leedus edu saavutada

01.02

Domen Prevc domineeris MK-sarjas ka olümpia eelõhtul

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo