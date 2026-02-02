Jefimova lõpetas NCAA põhihooaja võiduga, Antoniak püstitas rekordi

USA üliõpilasliigas NCAA on lõpule jõudmas ujumise põhihooaeg ning varsti tehakse algust konverentsi meistrivõistlustega. Eneli Jefimova noppis järjekordse võidu rinnuliujumises ja testis krooli sprindikiirust, Lars Sebastian Antoniak püstitas isikliku rekordi.

Jefimova koduülikool North Carolina State läks vastamisi linnarivaali North Carolinaga, keda ka kindlalt skooriga 162:107 alistati, vahendab Priitswim.com.

Seekord 100 jardi distantsi vahele jätnud Jefimova noppis mäekõrguse võidu 200 jardi rinnuliujumises ajaga 2.10,90. Järgnevat konkurenti edestas eestlanna enam kui nelja sekundiga. Isiklik tippmark 2.07,15 pärineb Jefimoval novembrikuust.

Esmakordselt startis esimest aastat USA üikoolis tudeeriv Jefimova ka 50 jardi vabaujumises. Ta sprintis kaks basseinipikkust ajaga 23,77, mis andis kokkuvõttes kolmanda koha. Tänavuse hooaja kiireim eestlane sel alal on olnud Margaret Markvardt tulemusega 22,74.

Järgmisena ootab Jefimovat 18. veebruaril ACC konverentsi meistrivõistlused, kus ta läheb starti favoriidina 100 jardi rinnuliujumises ning on kuldmedali pretendent ka poole pikemal maal. Võistkondlikult on viimased kuus aastat parim olnud Virgina ülikool, NC State finišeeris mullu viiendana.

Teistest eestlastest oli reedel võistlustules ka Lars Sebastian Antoniak, kelle koduülikool California Berkeley kohtus Stanfordi meeskonnaga. Eestlane näitas elu parimat aega 200 jardi rinnuliujumises saades kirja 1.57,23, mis andis tugevas konkurentsis seitsmenda koha.

Stanfordilt skooriga 181:119 lüüa saanud California eest ujus Antoniak ka 100 jardi rinnuli, kus ta läbis distantsi ajaga 54,24. Samal ajal võistles ka teine Eesti meesrinnuliujuja Christopher Palvadre, kes Oaklandi meeskonna ridades heitles Cleveland State võistkonnaga.

Palvadre sai 100- ja 200 jardi rinnuliujumises kirja vastavalt 55,50 ja 2.02,27. Pikemal alal andis see alavõidu, lühemal distantsil lõpetas teisena. Kokkuvõttes pälvis Oakland kindla võidu.

Konverentsi meistrivõistluste lähenedes on teravamasse vormi tõusmas ka Margaret Markvardt. Penn State esindav ujuja oli võidukas 100 jardi liblikujumises ajaga 53,88. Eelmisel nädalavahetusel sai eestlanna kirja hooaja tippmarki tähistava 52,68.

Reedel West Virginia naiskonna vastu peetud võistlusel ujus Markvardt veel ka hooaja tippmargi 100 jardi seliliujumises. Aeg 53,27 jääb mullu ujutud isiklikule rekordile (52,48) alla vaid 0,79 sekundiga.