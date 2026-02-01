11. voor tõi tabelisse selgust ja segadust

11. vooru lõpetas pühapäeval Sillamäel peetud kohtumine, kus tabeli viimane Tartu FC Inter suutis Sillamäe/Jõhvi Silla FC Phoenixi vastu hoida mänguseisu võrdsena kuus minutit. Siis algas väravate sadu, mis lõppes seisul 16:2 (7:0). Mängu resultatiivseim minut oli 39., siis löödi koguni kolm väravat ning samasse minutisse jäi lisaks ka üks tartlasele näidatud kollane hoiatuskaart, mis oli talle teine ehk kerkis ka punane.

Koguni kuus väravat lõi Daniil Dikopavlenko, nelja väravaga toetas teda Grigori Bõstrov. Ühtegi väravat ei löönud, kuid andis viis resultatiivset söötu Raul Männi.

Laupäevased mängud olid lõppenud järgmiste tulemustega: Rummu Dünamo – Tallinna FC Bunker Partner 1:8, Narva United FC – Tartu Ravens Futsal 5:4, Tallinna FC Qarabag – Saku Sporting 3:1.

Vooru järel on kindlad kolm kohta: 1. FC Bunker Partner (31 punkti), 7. Dünamo (10), 8. FC Inter (0).

11. vooru tulemused tähendasid seda, et enne vooru 2.-3. kohta jaganud Ravens Futsal ja Sporting kukkusid tabeli teise poolde ja jagavad nüüd 17 punktiga 5.-6. kohta.

Neist tõusid mööda nii Narva United FC, kel on 19 punkti, kui ka 18 punkti omavad FC Qarabag ja Silla FC Phoenix.

Põhiturniiri lõpuni jääb kolm vooru. 12. vooru keskses kohtumises on vastamisi Saku Sporting ja Silla FC Phoenix.

Põhiturniirile järgneb play-off, kuhu pääseb kuus meeskonda, kusjuures põhiturniiri kaks paremat pääsevad otse poolfinaali.