Man City mängis Londonis kaheväravalise edu maha

Tottenham Hotspur - Manchester City
Tottenham Hotspur - Manchester City Autor/allikas: SCANPIX / IMAGO/Martin Dalton
Inglismaa jalgpalli kõrgliigas piirdus tiitli eest heitlev Manchester City võõrsil Tottenham Hotspuri vastu 2:2 viigiga ja lubas Arsenali tabelis kaugemale.

Man City jaoks algas kohtumine hästi, sest Rayan Cherki (11. minutil) ja Antoine Semenyo tabamustest võideti avapoolaeg 2:0. Kodumeeskond suutis teisel poolajal aga siiski punkti napsata: 53. minutil vähendas Dominic Solanke vahe minimaalseks ja lõi 70. minutil ka viigivärava.

Hetkel tabelis liidrikohta hoidev Arsenal sai päev varem võõrsil kindla 4:0 (27. Martin Zubimendi, 38. Noni Madueke, 69. Viktor Gyökeres, 86. Gabriel Jesus) võidu Leeds Unitedi üle.

Samuti esikolmikusse kuuluv Aston Villa on kaotanud aga viimasest kolmest mängust kaks. Pühapäeval jäädi kodus alla Brentfordile 0:1 (45+1. Dango Outtara). Seejuures mängis Brentford enam kui poole mängust arvulises vähemuses.

Tulemused: Wolverhampton - Bournemouth 0:2, Leeds - Arsenal 0:4, Brighton - Everton 1:1, Chelsea - West Ham 3:2, Liverpool - Newcastle 4:1, Aston Villa - Brentford 0:1, Manchester United - Fulham 3:2, Nottingham - Crystal Palace 1:1, Tottenham - Manchester City 2:2.

24. vooru järel on liider Arsenalil 53 punkti. Manchester City jätkab 47 ja Aston Villa 46 punkti peale. Nende lähemad jälitajad on Manchester United (41 punkti), Chelsea (40) ja Liverpool (39).

