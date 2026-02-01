X!

Selver x TalTech ei suutnud Leedus edu saavutada

Võrkpall
Selver x TalTech
Selver x TalTech Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Võrkpall

Selver x TalTech ja Audentes/Solarstone pidid pühapäeval Leedus ja Lätis tunnistama Balti liiga vastaste paremust.

Selver x TalTech pidi tunnistama Šiauliai Elga-Grafaite S-Sportase 3:2 (21:25, 14:25, 25:22, 25:18, 15:11) üleolekut, vahendab Volley.ee.

Ilma oma rünnakuliidri Andres Jefanovita mänginud Selver x TalTechi resultatiivseimaks kerkis 20 punktiga (+8) Kaur Erik Kais, Mads Roness lisas 19 silma (+2), Joosep Põldma tõi 14 (+5) ja Andri Aganits 13 punkti (+8, sh 5 blokki).

Selveri vastuvõtt oli 65% ja rünnak 44%, blokipunkte saadi 11 ja servipunkte 6 (eksiti 17 servil).

Selver x TalTech on turniiritabelis 29 punktiga kolmandal kohal, põhiturniiril on neil pidada veel üks mäng, kui 7. veebruaril minnakse vastamisi Audentes/Solarstone'iga.

Audentes/Solarstone sai samuti kaotuse, kui neil tuli võõrsil tunnistada Jekabpilsi Luši 3:0 (25:17, 25:23, 25:14) paremust.

Audentese noorte parim oli seitsme punktiga (+3) Mati Juus ja Carl Kreek lisasid kuus punkti (+2) ning Mark Norman Soome ja Kristjan Lehiste panustasid kumbki viie punktiga (+2 ja +2).

Eesti klubi vastuvõtt oli 35% ja rünnak 33%, blokk saadi lätlastele ette neljal korral, servijoone tagant teeniti kolm punkti ja eksiti üheksal pallingul.

Jekabpilsi kasuks tõi Karlis Jaundžeikars kümme punkti (+2). Läti klubi vastuvõtt oli 34% ja rünnak 47%, blokipunkte saadi seitse ja servipunkte üheksa (eksiti 13 servil).

Tabelis jätkab Audentese meeskond kolme punktiga viimasel real, Jekabpils on seitsme punktiga eelviimane.

Põhiturniiri võiduga teenis Pärnu ka õiguse korraldada Elme Messer meeste Balti liiga finaalipäev, mis toimub seega Pärnus 7. märtsil, mil mängitakse pronksimäng ja finaal. Veerand- ja poolfinaalid toimuvad vahemikus 14. veebruar – 3. märts.

Toimetaja: Siim Boikov

