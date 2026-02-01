Panter võttis Balti liigas juba viienda võidu järjest

Esimesel kolmandikul realiseerisid Maksim Lovkov ja Kevin Parras arvulised ülekaalud. Kuigi Panter läks kahel korral juhtima, siis mõlemal juhul jõudis Leedu klubi ka viigitabamuseni. Viimane sõna jäi siiski Panterile - kaks minutit ja 11 sekundit enne lõpusireeni viskas Rasmus Kiik külaliste võidutabamuse.

Päev varem oli Panter üle ka teisest Leedu klubist Vilniuse Hockey Punksist 6:5 (0:1, 2:1, 4:3) ja jätkab tabelis 26 punktiga kuuendal real. Samas viiendal kohal olev Riia Prizma jääb juba kaheksa silma kaugusele. Energija on 19 punktiga seitsmes.

Panteri jaoks jätkub hooaeg kolmapäeval, 4. veebruaril, kui kodus võõrustatakse liidrite hulka kuuluvat Zemgale võistkonda. Lätlased on hetkel 49 punktiga kolmandad, aga vaid kahe silmaga liider Kiievi Capitalsist maas.