Panter võttis Balti liigas juba viienda võidu järjest

Jäähoki
Elektrenai Energija - HC Panter
Elektrenai Energija - HC Panter Autor/allikas: Catherine Kõrtsmik
Jäähoki

Eesti jäähokiklubi HC Panter alistas Balti liigas võõrsil Elektrenai Energija 3:2 (2:1, 0:0, 1:1) ja kirjutas tabelisse juba viienda võidu järjest.

Esimesel kolmandikul realiseerisid Maksim Lovkov ja Kevin Parras arvulised ülekaalud. Kuigi Panter läks kahel korral juhtima, siis mõlemal juhul jõudis Leedu klubi ka viigitabamuseni. Viimane sõna jäi siiski Panterile - kaks minutit ja 11 sekundit enne lõpusireeni viskas Rasmus Kiik külaliste võidutabamuse.

Päev varem oli Panter üle ka teisest Leedu klubist Vilniuse Hockey Punksist 6:5 (0:1, 2:1, 4:3) ja jätkab tabelis 26 punktiga kuuendal real. Samas viiendal kohal olev Riia Prizma jääb juba kaheksa silma kaugusele. Energija on 19 punktiga seitsmes.

Panteri jaoks jätkub hooaeg kolmapäeval, 4. veebruaril, kui kodus võõrustatakse liidrite hulka kuuluvat Zemgale võistkonda. Lätlased on hetkel 49 punktiga kolmandad, aga vaid kahe silmaga liider Kiievi Capitalsist maas.

Toimetaja: Siim Boikov

