Roosleht liigub jooksu eel kindla üldvõidu poole, Enok põrus kõrgushüppes

Tallinnas toimuva rahvusvahelise mitmevõistluse kuue ala järel on kindlaks liidriks Rasmus Roosleht, kes liigub enam kui 6000 punkti graafikus.

Seitsmevõistluse avapäeval punkti kogunud Roosleht (7,04 - 7.18 - 16.10 - 2.02) sai teise päeva avaalal ehk 60 meetri tõkkejooksus kirja 8,14, millega jääb vaid kahe sajandikuga alla oma isiklikule rekordile. Ungarlane Zsombor Galpal ja prantslane Tristan Marcy läbisid distantsi ajaga 8,03, Andreas Trumm 8,17-ga, Hans-Christian Hausenberg 8,21-ga ning Marten Roasto 8,53-ga.

Teivashüppes sai Roosleht avakatsel üle kõrgusest 4.86, aga 4.96, mis tähendanuks uut isiklikku rekordit, jäi pühapäeval alistamata. Viimase ala eel on tal koos 5219 punkti, millega liigub 6025 punkti ja kindla üldvõidu graafikus.

Alavõit läks 5.16 ületanud Trummile, 4.96-st sai jagu tšehh Ondrej Kopecky. Roasto ületas 4.76 ja liigub 5500 punkti poole, Trumm võtab jooksus sihikule 5650 punktini jõudmise ehk uue isikliku rekordi.

Tallinnas võidu ja enam kui 6000 punkti kogumisega sise-MM-i pääset jahtivale Rooslehele järgnevad kokkuvõttes Kopecky 4981 ja Marcy 4920 punktiga. Teivashüppe eel kolmandal kohal olnud Hausenberg on hädas valutava kannakõõlusega ning jättis võistluse pooleli.

Naiste viievõistlus algas eestlannade jaoks nukralt: rekordvõistlusel 1.81 ületanud Pippi Lotta Enok sai pühapäeval kirja vaid 1.66, mis tähendab rekordseeriaga võrreldes juba 185 miinuspunkti.