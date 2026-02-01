X!

Post endale lubatud üheksast väravast: noored ei vea Premium liigat välja

Premium liiga
Sander Post
Sander Post Autor/allikas: Liisi Troska/Jalgpall.ee
Premium liiga

Eesti jalgpalliklubisid hooajaks ettevalmistaval Taliturniiril alistas Pärnu Vaprus laupäeval FC Kuressaare ootamatult suurelt, 9:2.

Avapoolaeg kuulus Pärnu jalgpallihallis külalismeeskonnale, kes haaras varajasest Andero Kivi väravast ning Sten Patrick Prunni tabamusest edu. Avapoolaja lõppfaasis vähendas Vapruse kaotusseisu Ako Henno Kõrre. Teisel poolajal kuulus mäng täielikult kodumeeskonnale: kübaratriki vormistas Tristan Pajo ning ühe värava lõid Mark Anders Lepik, Joosep Põder, Sten Jakob Viidas, Sander Kõlvart ja Henri Välja.

"Veider mäng. Me läksime esimest poolaega oma tugevama koosseisuga mängima ja Vaprus läks oma tugevama koosseisuga mängima teist poolaega. Ma arvan, et sealt tulid need vahed. Aga teine poolaeg kaheksa väravat lasta ... Selge see, et meie noored ei vea Premium liigat välja," tunnistas lõpuvile järel Soccernet.ee-ga vestelnud Kuressaare peatreener Sander Post.

"Meil on noorte seas mängijaid, kes pole isegi Esiliigat mänginud. Need noored ja duubli mängijad pole igapäevaselt meie treeningkeskkonnas. Nad tulid mängule, sest meil oli neid vaja. Teisel poolajal oli näha, et see koostöö ei sujunud paraku," nentis Post.

Toimetaja: Anders Nõmm

premium liiga uudised

11:59

Post endale lubatud üheksast väravast: noored ei vea Premium liigat välja

30.01

Levadia lõi käed noore Senegali ründajaga

28.01

Premium liigas muutub mängijate ülesandmise kord

27.01

Tammeka kaitseliin sai vajaliku täienduse

23.01

Premium liiga avamäng toob väljakule Flora ja Nõmme Unitedi

20.01

Linnalt loa saanud Narva Trans kolis treeningutega ebaturvalisse halli

16.01

FC Flora täiendas treenerite meeskonda portugallasega

07.01

Tammeka ja Kalju tugevdasid koosseise

05.01

Vassiljev hooaja eel: tundub, et auke koosseisus ei ole, aga kõike võib juhtuda

03.01

FC Floraga liitus Taaniel Usta

premium liiga väravad

sport.err.ee uudised

15:10

Finaali kaotanud Glinka seekord veel Eesti esireketiks ei tõusnud

14:35

Roosleht liigub jooksu eel kindla üldvõidu poole, Enok põrus kõrgushüppes Uuendatud

14:18

Eesti teatemeeskond jõudis laskesuusatamise EM-il finišisse

13:55

Alcarazist sai noorim kõik slämmiturniirid võitnud mees

12:59

Valijeva naasis võistlustulle neljakordse hüppega

11:59

Post endale lubatud üheksast väravast: noored ei vea Premium liigat välja

11:06

Keelatud aineid tarvitanud NBA tähele määrati pikk võistluskeeld

10:26

FOTOD | Kurlingupaar saadeti OM-ile uue õnnetoova maskotiga

10:11

Viimase pooleteise aasta parim hüpe tõi Bruusile Belgias teise koha

09:35

Millend kerkis kõigi aegade edetabelis Baltast mööda kolmandaks

08:57

Shaunae Miller-Uibo jooksis kõigi aegade üheksanda tulemuse

08:24

Mõlemal pool väljakut säranud Veesaar kogus UNC võidus kaksikduubli

08:09

Sprindidistantsil tulid Eesti meistriks Kudre ja Kaasiku

31.01

St. Pauli jäi jälle võiduta, Werder võttis vajaliku viigipunkti Uuendatud

31.01

HC Panter pikendas võiduseeria neljale mängule

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo