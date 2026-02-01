Post endale lubatud üheksast väravast: noored ei vea Premium liigat välja

Avapoolaeg kuulus Pärnu jalgpallihallis külalismeeskonnale, kes haaras varajasest Andero Kivi väravast ning Sten Patrick Prunni tabamusest edu. Avapoolaja lõppfaasis vähendas Vapruse kaotusseisu Ako Henno Kõrre. Teisel poolajal kuulus mäng täielikult kodumeeskonnale: kübaratriki vormistas Tristan Pajo ning ühe värava lõid Mark Anders Lepik, Joosep Põder, Sten Jakob Viidas, Sander Kõlvart ja Henri Välja.

"Veider mäng. Me läksime esimest poolaega oma tugevama koosseisuga mängima ja Vaprus läks oma tugevama koosseisuga mängima teist poolaega. Ma arvan, et sealt tulid need vahed. Aga teine poolaeg kaheksa väravat lasta ... Selge see, et meie noored ei vea Premium liigat välja," tunnistas lõpuvile järel Soccernet.ee-ga vestelnud Kuressaare peatreener Sander Post.

"Meil on noorte seas mängijaid, kes pole isegi Esiliigat mänginud. Need noored ja duubli mängijad pole igapäevaselt meie treeningkeskkonnas. Nad tulid mängule, sest meil oli neid vaja. Teisel poolajal oli näha, et see koostöö ei sujunud paraku," nentis Post.