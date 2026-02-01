Keelatud aineid tarvitanud NBA tähele määrati pikk võistluskeeld

Korvpalliliiga NBA teatas laupäeval, et on üheksal korral liiga tähtede mängul osalenud Philadelphia 76ersi ääremängijale Paul George'ile keelatud ainete tarvitamise eest määranud 25 mängu pikkuse palgata võistluskeelu.

"Viimase paari aasta jooksul olen kõnelenud vaimse tervise tähtsusest ning tarvitasin nüüd ise abi otsides valesid ravimeid. Võtan kogu vastutuse ja vabandan 76ersi, meeskonnakaaslaste ja Philadelphia fännide ees," teatas George laupäeval. NBA ei täpsustanud, mis ainetega George patustas.

George'i võistluskeeld algas laupäeval Philadelphia mänguga New Orleans Pelicansi vastu, ehk ta saab väljakule naasta 25. märtsi kodumängus Chicago Bullsi vastu. 76ersil on siis põhihooaja lõpuni jäänud veel kümme mängu.

Võistluskeelu tõttu jääb üheksal korral NBA tähtede mängul osalenud ja 2019. aastal liiga sümboolsesse esiviisikusse nimetatud George'il saamata 11,7 miljoni dollari ulatuses palka. Sel hooajal on 35-aastane George seni visanud keskmiselt 16 punkti mängus.