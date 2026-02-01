Viimase pooleteise aasta parim hüpe tõi Bruusile Belgias teise koha

21-aastane Bruus ületas laupäeval 1.75 ja 1.79 teisel katsel, kõrgusel 1.82 läks vaja ka kolmandat hüpet, aga 1.85 alistus siis ainsa katsega. Kõrgus 1.88 jäi seekord veel ületamata.

See tõi Bruusile Belgias teise koha: ameeriklanna Charity Hufnagel tegi seitse õnnestunud hüpet ja kordas 1.94 ületamisega oma isiklikku rekordit.

Viimati ületas Bruus nii kõrgele seatud lati 2024. aasta augustis, kui sai Peruus toimunud U-20 vanuseklassi MM-il 1.89-ga pronksmedali. Tema isiklik rekord on 2022. aastal kergejõustiku MM-il ületatud 1.96.