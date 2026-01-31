X!

HC Panter pikendas võiduseeria neljale mängule

Jäähoki
Vilnius Hockey Punks - HC Panther.
Vilnius Hockey Punks - HC Panther. Autor/allikas: LHF
Jäähoki

HC Panter teenis Balti jäähokiklubisid ühendavas Optibet hokiliigas neljanda järjestikuse võidu, alistades laupäeval võõrsil Vilnius Hockey Punksi 6:5.

Hockey Punks asus juhtima esimese kolmandiku alguses, kuid teise kolmandiku teisel minutil viigistas Pantri poolelt seisu Mihkel Võrang. Kuus minutit hiljem viis Saveli Novikovi värav Pantrid 2:1 juhtima, kuid enne vaheajale minekut suutis Hockey Punks seisu viigistada.

Viimase kolmandiku viiendal minutil haaras Panter eduseisu Akim Frolkovi tabamusest ja viis minutit hiljem otsustas mängu saatuse Maksim Lovkovi suurepärane sooritus – ta viskas kaheksa sekundi jooksul kaks väravat ja suurendas Pantrite edu 5:2-le.

Kolm minutit enne kohtumise lõppu vahetas Hockey Punks väravavahi kuuenda väljakumängija vastu, kuid see ei toonud soovitud tulemust ning Vadim Vasjonkin suurendas Pantri edu 6:3-le. Mängu lõpp kujunes siiski pingeliseks: Panteri kaheminutilise karistuse järel ning väravavahita riskides suutis Hockey Punks vahet vähendada ühe väravani, kuid Panter pidas lõpuni vastu.

Pühapäeval kell 13.40 kohtub Panter Elektrenai jäähallis HC Energijaga.

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

jäähokiuudised

31.01

HC Panter pikendas võiduseeria neljale mängule

30.01

Kane möödus kõigi aegade edetabelis Modanost

29.01

Colorado Avalanche'i hoog on raugenud

28.01

Panter sai Balti liigas magusa võidu

28.01

Kane kordas USA hoki rekordit, Läti vasakäär viskas esimese värava

27.01

Edmonton sai teist mängu järjest kaitsjalt kübaratriki

26.01

Galeriid: Hokiliigas olid edukad Ida-Virumaa klubid

22.01

Mammoth napsas Flyersi nina alt võidu

21.01

19-aastane soomlane säras karjääri teises NHL-i mängus

21.01

Eesti U-18 hokikoondise treeneritetiim sai Soomest ja Kanadast täiendust

20.01

VIDEO | Chicago hokilegendile korraldati pidulik vastuvõtt

19.01

Koduses jäähokiliigas visati efektne Michigani värav

15.01

Häid sööte jaganud Rooba aitas koduklubi suure võiduni

14.01

Tampa Bay Lightningu vägev võiduseeria sai jätku

13.01

NHL-i esindajad jäid Milano Cortina hokiareeniga rahule

multimeedia

sport.err.ee värsked uudised

31.01

St. Pauli jäi jälle võiduta, Werder võttis vajaliku viigipunkti Uuendatud

31.01

Kuuba raskelt tulnud meistritiitlist: kogemus natuke luges

31.01

Marten Liivi esimene treener ootab olümpialt medalit

31.01

Klassikasprindis tulid Eesti meistriks Himma ja Pulles

31.01

Esimestena jõudsid EM-il poolfinaali Prantsusmaa ja Horvaatia

31.01

Rooslehe koostöö Pahapilliga annab esimesi vilju: ootan kindlasti hüppealade arengut

31.01

ETV spordisaade, 31. jaanuar

31.01

Pärnu alistas Balti liigas Võru Barruse

31.01

Galeriid | Tiitlikaitsja kindlustas põhiturniiri võidu kolm vooru enne lõppu Uuendatud

31.01

Prevc sai Willingenis hooaja kümnenda võidu

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo