HC Panter pikendas võiduseeria neljale mängule

Hockey Punks asus juhtima esimese kolmandiku alguses, kuid teise kolmandiku teisel minutil viigistas Pantri poolelt seisu Mihkel Võrang. Kuus minutit hiljem viis Saveli Novikovi värav Pantrid 2:1 juhtima, kuid enne vaheajale minekut suutis Hockey Punks seisu viigistada.

Viimase kolmandiku viiendal minutil haaras Panter eduseisu Akim Frolkovi tabamusest ja viis minutit hiljem otsustas mängu saatuse Maksim Lovkovi suurepärane sooritus – ta viskas kaheksa sekundi jooksul kaks väravat ja suurendas Pantrite edu 5:2-le.

Kolm minutit enne kohtumise lõppu vahetas Hockey Punks väravavahi kuuenda väljakumängija vastu, kuid see ei toonud soovitud tulemust ning Vadim Vasjonkin suurendas Pantri edu 6:3-le. Mängu lõpp kujunes siiski pingeliseks: Panteri kaheminutilise karistuse järel ning väravavahita riskides suutis Hockey Punks vahet vähendada ühe väravani, kuid Panter pidas lõpuni vastu.

Pühapäeval kell 13.40 kohtub Panter Elektrenai jäähallis HC Energijaga.