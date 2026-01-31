X!

Rang pälvis cyclo-crossi MM-il 39. koha

Jalgrattasport
Gisele Rang cyclo-crossi MM-il.
Gisele Rang cyclo-crossi MM-il. Autor/allikas: Erakogu
Jalgrattasport

Hollandis Hulstis alanud cyclo-crossi maailmameistrivõistlustel pälvis Gisele Rang naisjuunioride vanuseklassis 39. koha.

Viie ringi pikkusel võistlusel krooniti maailmameistriks tšehhitar Barbora Bukovska ajaga 44 minutit ja 55 sekundit. Hõbemedali teenis prantslanna Lise Revol (+0.15) ja pronksi võitja kaasmaalanna Lucie Grohova (+0.35).

Rang finišeeris 39. positsioonil, jäädes parimast kaheksa minuti ja 32 sekundi kaugusele. Eestlanna sõnul oli rada suurepärane ja sobis talle suurepäraselt.

"Enesetunne oli samuti hea ja valmis," rääkis Rang võistluse järel. "Peale starti umbes 200 meetrit hiljem toimusid sillale minnes kukkumised, mille taha jäin toppama ja rong läks minema. Sestap jäi algne plaan seekord saavutamata, aga üldises plaanis oli siin võistlemine väga hea kogemus edaspidiseks ning andis kuhjaga tahtmist juurde areneda just cyclo-crossis."

Edasi lendab Rang korraks Eestisse ning seejärel juba tagasi Prantsusmaale koos uue klubiga Minimax Ladies WB laagrisse.

Toimetaja: Henrik Laever

