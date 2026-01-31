Rannula tüüris Legia kolmanda järjestikuse võiduni

Legia veetis suurema osa mängust tagaajaja rollis ja oli veel kaks minutit enne lõppu maas kuue punktiga (72:78), kuid lõpetas mängu 10:3 spurdiga. Torunil oli seejuures suurepärane võimalus mäng lisaajale viia, ent Damian Kulig tabas 4,2 sekundit enne lõppu kahest vabaviskest ühe.

Andrzej Pluta viskas Legia parimana 16 punkti ja Race Thompson lisas omalt poolt 14 silma. Matthias Tass ei saanud vigastuse tõttu meeskonda aidata. Kulig kogus kaotajate poolel üleplatsimehena 23 punkti.

Kasper Suuroru koduklubi Sopoti Trefl sai kodusaalis tõelise koslepi, jäädes Varssavi Dzikile alla numbritega 64:104 (8:25, 24:27, 18:22, 14:30).

Suurorg sai mänguaega 22 minutit, mille jooksul viskas üheksa punkti (kahesed 1/4, kolmesed 1/4, vabavisked 4/4), andis neli korvisöötu, võttis kolm lauapalli ja tegi ühe pallikaotuse. Võitjate resultatiivseim oli Darnell Edge 26 punktiga.

Kolmanda järjestikuse võidu teeninud Legia (12-6) on liigatabelis teisel kohal, Trefli (11-7) leiab neljandalt realt.