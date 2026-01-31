Anikina pääses mainekal noorteturniiril finaali

Kõrgeima asetusega Anikina ei ole loovutanud kahes viimases matšis vastastele ühtegi setti.

Reedel sai ta veerandfinaalis ülikindla 6:2, 6:0 võidu Kanada neiu Brielle Amey üle ning laupäevases poolfinaalis oli Anikina 7:6 (5), 6:1 parem viiendana asetatud venelannast Polina Kashitsinast.

Tennis Europe U-14 edetabeli tipus oleva Anikina vastaseks finaalis on 10. asetusega venelanna Aleksandra Karabanova, kes alistas teises poolfinaalis kaasmaalase Vasilisa Martšenko 6:1, 6:4.

Les Petits As turniiri on aastate jooksul võitnud teiste seas Rafael Nadal, Jelena Ostapenko, Bianca Andreescu ja Kim Clijsters.