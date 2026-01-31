Tiitlikaitsja kindlustas põhiturniiri võidu kolm vooru enne lõppu

Kohila spordihoones peetud vooru avakohtumises võitis liider FC Bunker Partner mängus tabeli eelviimase Dünamoga poolaja 5:0 ja kogu kohtumise 8:1. Juba avapoolajal kolm väravat löönud Eduardo Bruno Fernandes Silva sai kirja neli väravat, Anton Pfening toetas teda kolme väravaga ja lisaks lõid väljakuperemehed ühe omavärava.

11 vooruga 31 punkti kogunud FC Bunker Partnerile tähendas võit põhiturniiril esikoha kindlustamist. 10 punkti kogunud Rummu Dünamo säilitas hoolimata kaotusest veel minimaalse šansi tõusta viimaste mängudega esikuuikusse, mis tagaks pääsu play-off'i.

Meeskonnad kohtadel 2.-6. mahuvad kolme punkti sisse ehk viimased voorud peavad otsustama, kes saab viimase otsepääsme poolfinaali ja kes on need neli meeskonda, kes alustavad teed tiitlile veerandfinaalist.

Laupäeval kohtuvad veel Narva United FC (16 punkti) ja Tartu Ravens Futsal (17) ning Tallinna FC Qarabag (15) ja Saku Sporting (17). 11. vooru viimases mängus on pühapäeval vastamisi Sillamäe/Jõhvi Silla FC Phoenix (15) ja Tartu FC Inter (0).

Saalijalgpallimeistrivõistluste meistriliiga põhiturniir lõpeb 21. veebruaril.