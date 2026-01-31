X!

Tiitlikaitsja kindlustas põhiturniiri võidu kolm vooru enne lõppu

Jalgpall
Tallinna FC Bunker Partner (heledates särkides) meeskonnaga on ainsana suutnud viiki mängida Narva United FC.
Tallinna FC Bunker Partner (heledates särkides) meeskonnaga on ainsana suutnud viiki mängida Narva United FC. Autor/allikas: Dmitri Fedotkin/ERR
Jalgpall

Eesti saalijalgpallimeistrivõistlustel kindlustas tiitlikaitsja Tallinna FC Bunker Partner põhiturniiri võidu ja poolfinaalikoha pärast 11. voorus saadud võitu Rummu Dünamo üle.

Kohila spordihoones peetud vooru avakohtumises võitis liider FC Bunker Partner mängus tabeli eelviimase Dünamoga poolaja 5:0 ja kogu kohtumise 8:1. Juba avapoolajal kolm väravat löönud Eduardo Bruno Fernandes Silva sai kirja neli väravat, Anton Pfening toetas teda kolme väravaga ja lisaks lõid väljakuperemehed ühe omavärava.

11 vooruga 31 punkti kogunud FC Bunker Partnerile tähendas võit põhiturniiril esikoha kindlustamist. 10 punkti kogunud Rummu Dünamo säilitas hoolimata kaotusest veel minimaalse šansi tõusta viimaste mängudega esikuuikusse, mis tagaks pääsu play-off'i.

Meeskonnad kohtadel 2.-6. mahuvad kolme punkti sisse ehk viimased voorud peavad otsustama, kes saab viimase otsepääsme poolfinaali ja kes on need neli meeskonda, kes alustavad teed tiitlile veerandfinaalist.

Laupäeval kohtuvad veel Narva United FC (16 punkti) ja Tartu Ravens Futsal (17) ning Tallinna FC Qarabag (15) ja Saku Sporting (17). 11. vooru viimases mängus on pühapäeval vastamisi Sillamäe/Jõhvi Silla FC Phoenix (15) ja Tartu FC Inter (0).

Saalijalgpallimeistrivõistluste meistriliiga põhiturniir lõpeb 21. veebruaril.

Toimetaja: Rene Kundla

premium liiga

jalgpalliuudised

14:54

Tiitlikaitsja kindlustas põhiturniiri võidu kolm vooru enne lõppu

10:44

Algasid Mart Poomist rääkiva lühifilmi võtted

10:13

Paskotši koduklubi võiduseeria sai lõpu

06:51

Saalijalgpalli EM-i esimesed veerandfinaalid mängitakse Riias ja Kaunases

30.01

Levadia lõi käed noore Senegali ründajaga

30.01

Benfica ja Madridi Real loositi dramaatilise lahingu järel taas vastamisi

30.01

Euroopa liigas selgusid kõik edasipääsejad

29.01

Valgevene lülitas konkurentsist välja neid võõrustanud Sloveenia

29.01

Aafrika jalgpalliliit määras Senegalile ja Marokole kopsaka trahvi

29.01

Arsenal läbis Meistrite liiga alagrupiturniiri täiseduga

sport.err.ee uudised

16:15

Glinka päästis viis matšpalli ja jõudis Challengeril finaali

15:48

Šveitslanna sai viimasel olümpiaeelsel MK-etapil karjääri esimese võidu

15:19

Prantslannad võtsid EM-il Guigonnat' juhtimisel viisikvõidu

14:54

Tiitlikaitsja kindlustas põhiturniiri võidu kolm vooru enne lõppu

14:45

Malõgina võitis Birminghamis karjääri tähtsaima karika

14:24

Ilves stardib murdmaasõidus liidrist 40 sekundit hiljem

13:41

Frey tuli Euroopa meistriks, Neverov kõrgesse mängu ei sekkunud

13:13

Rõbakina teenis magusa revanšiga karjääri teise slämmivõidu

12:52

Barcelonas sai kõige kiirema ringiaja kirja Hamilton

12:26

Jääpurjetamise Eesti meistrid selguvad tõeliselt talvistes tingimustes

11:56

Vonni treener: ettevalmistus olümpiaks jätkub

11:23

Vastuolulisele Cortina köisraudteele pole veel kabiine paigaldatud

10:44

Algasid Mart Poomist rääkiva lühifilmi võtted

10:13

Paskotši koduklubi võiduseeria sai lõpu

09:47

Sel aastal jõud ühendanud mehed said kiirelt slämmivõitu tähistada

09:16

Jokic naasis vigastuspausilt võidukalt, Doncic sai poolajaga kolmikduubli

08:38

Kuuba ja Kilk jõudsid Eesti meistrivõistlustel kolme finaali

08:05

Üleplatsimees Vaaks ei suutnud Providence'i kaotusest päästa

06:51

Saalijalgpalli EM-i esimesed veerandfinaalid mängitakse Riias ja Kaunases

00:07

Lõpusekundite kaugvise andis Monacole kolmanda järjestikuse kaotuse

loetumad

30.01

Igihaljas Djokovic sai poolfinaalis hakkama pea võimatuna tundunud ülesandega

08:05

Üleplatsimees Vaaks ei suutnud Providence'i kaotusest päästa

30.01

Laskesuusatipp Preuss lõpetab sportlaskarjääri

13:13

Rõbakina teenis magusa revanšiga karjääri teise slämmivõidu

30.01

Raske jalaga olümpiavõitja võeti vahi alla

29.01

Botn jäi koos elukaaslasega haigeks: selleks on päris halb aeg

30.01

Ilves tõusis MK-etapil hüppega esikümnesse Uuendatud

29.01

Serena Williams ei kummutanud kuulujutte: lihtsalt naudin elu

30.01

Põlve vigastanud mäesuusatäht viidi haiglasse: minu OM-unistus pole läbi Uuendatud

26.01

Milano Cortina olümpiamängude ülekannete ajakava

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo