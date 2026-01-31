Galerii | Tiitlikaitsja kindlustas põhiturniiri võidu kolm vooru enne lõppu

X!

Tallinna FC Bunker Partner (heledates särkides) meeskonnaga on ainsana suutnud viiki mängida Narva United FC.
Tallinna FC Bunker Partner (heledates särkides) meeskonnaga on ainsana suutnud viiki mängida Narva United FC. Autor/allikas: Dmitri Fedotkin/ERR
Eesti saalijalgpallimeistrivõistlustel kindlustas tiitlikaitsja Tallinna FC Bunker Partner põhiturniiri võidu ja poolfinaalikoha pärast 11. voorus saadud võitu Rummu Dünamo üle.

Kohila spordihoones peetud vooru avakohtumises võitis liider FC Bunker Partner mängus tabeli eelviimase Dünamoga poolaja 5:0 ja kogu kohtumise 8:1. Juba avapoolajal kolm väravat löönud Eduardo Bruno Fernandes Silva sai kirja neli väravat, Anton Pfening toetas teda kolme väravaga ja lisaks lõid väljakuperemehed ühe omavärava.

11 vooruga 31 punkti kogunud FC Bunker Partnerile tähendas võit põhiturniiril esikoha kindlustamist. 10 punkti kogunud Rummu Dünamo säilitas hoolimata kaotusest veel minimaalse šansi tõusta viimaste mängudega esikuuikusse, mis tagaks pääsu play-off'i.

Teistes laupäeval kavas olnud mängudes võitsid Narva United FC ja Tallinna FC Qarabag neist tabelis eespool olnud meeskonda, kusjuures tabeliseis on nii pingeline, et võiduga tõusti vastastest tabelis mööda.

Narva United FC alistas Tartu Ravens Futsali 5:4 (2:2). Kusjuures mõlemad meeskonnad said mõlemal poolajal juhtida. Tartlased juhtisid mängu avapoolajal 1:0 ja teisel poolajal 3:2, narvakate eduseisud olid 2:1, 4:3, 5:3 ja 5:4.

Tallinna FC Qarabag sai jagu Saku Sportingust 3:1 (1:0).

Tartust ja Sakust võib mööda tõusta ka Sillamäe/Jõhvi Silla FC Phoenix , kes 11. vooru viimases mängus võõrustab pühapäeval seni punktita Tartu FC Interit.

Paremusjärjestus (10-12/14): 1. FC Bunker Partner 31, 2. Narva United FC 19, 3. FC Qarabag 18, 4.-5. Ravens Futsal ja Sporting 17, 6. Silla FC Phoenix 15, 6 Dünamo 10, 8. FC Inter 0 punkti.

Saalijalgpallimeistrivõistluste meistriliiga põhiturniir lõpeb 21. veebruaril. Põhiturniiri kaks paremat pääsevad otse poolfinaali, 2.-6. kohal lõpetavad meeskonnad mängivad veerandfinaalkohtumisi.

Toimetaja: Rene Kundla

Barcelonas sai kõige kiirema ringiaja kirja Hamilton

