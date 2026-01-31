Ilves stardib murdmaasõidus liidrist 40 sekundit hiljem

Ilvese õhulend kandus täpselt 100 meetri kaugusele ning eestlane teenis selle eest 118,2 punkti, millega asetus hüppevõistluse järel 11. kohale. Kompaktvõistlusel tähendab see, et eestlane saab rajale 40 sekundit pärast liidri starti.

Kuus sekundit saab üksi sõita austerlane Stefan Rettenegger, kes sai 103-meetrise õhulennu eest 143,5 punkti. Kaasmaalane Johannes Lamparter (100,5 m; 133,7 p) alustab kuue sekundi pärast, temast omakorda kuus sekundit hiljem norralane Einar Luraas Oftebro (103 m; 131,9 p).

Esimese kolme ja Ilvese vahele mahuvad veel Thomas Retteneger (+0.17), Andreas Skoglund (+0.22), Ilkka Herola (+0.26), Wendelin Thannheimer (+0.30), Richard Stenzel (+0.33), Jens Luraas Oftebro (+0.36) ja Vinzenz Geiger (+0.38).

7,5 kilomeetri pikkune suusasõit algab kell 16.30.