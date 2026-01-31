X!

Ilves stardib murdmaasõidus liidrist 40 sekundit hiljem

Kahevõistlus
Kristjan Ilves.
Kristjan Ilves. Autor/allikas: Flawia Krawczyk
Kahevõistlus

Kahevõistleja Kristjan Ilves alustas Seefeldis toimuval MK-etapil laupäevast kompaktvõistlust soliidse hüppega ning saab suusarajale lähte liidrist 40 sekundit hiljem.

Ilvese õhulend kandus täpselt 100 meetri kaugusele ning eestlane teenis selle eest 118,2 punkti, millega asetus hüppevõistluse järel 11. kohale. Kompaktvõistlusel tähendab see, et eestlane saab rajale 40 sekundit pärast liidri starti.

Kuus sekundit saab üksi sõita austerlane Stefan Rettenegger, kes sai 103-meetrise õhulennu eest 143,5 punkti. Kaasmaalane Johannes Lamparter (100,5 m; 133,7 p) alustab kuue sekundi pärast, temast omakorda kuus sekundit hiljem norralane Einar Luraas Oftebro (103 m; 131,9 p).

Esimese kolme ja Ilvese vahele mahuvad veel Thomas Retteneger (+0.17), Andreas Skoglund (+0.22), Ilkka Herola (+0.26), Wendelin Thannheimer (+0.30), Richard Stenzel (+0.33), Jens Luraas Oftebro (+0.36) ja Vinzenz Geiger (+0.38).

7,5 kilomeetri pikkune suusasõit algab kell 16.30.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

kahevõistluse uudised

14:24

Ilves stardib murdmaasõidus liidrist 40 sekundit hiljem

30.01

Ilves tõusis MK-etapil hüppega esikümnesse Uuendatud

29.01

Kristjan Ilves tegi proovivõistlusel hea hüppe

29.01

Naiskahevõistlejad protestivad olümpialt kõrvale jäämise vastu

22.01

Eesti suusasportlased saavad olümpial toetuda tuttavatele abilistele

18.01

Ilves tuli pühapäeval kaheksandaks, kaksikvõit Oftebrodele

18.01

Ilves alustab Oberhofi murdmaasõitu teises kümnes

17.01

Ilves saavutas Oberhofi kompaktvõistlusel seitsmenda koha

16.01

Ilves näitas Oberhofis lootustandvat hüpet

14.01

Suurvõistlus võib tuua Tehvandile kauaigatsetud täienduse

11.01

Markvardt: esimesed päevad olid meie jaoks väga pingelised

11.01

Teder: üks kord aastas on MK-sarjas vinge, aga ega meil siia veel asja pole

11.01

Emotsionaalne Ilves: mis jäi siin tegemata, saab äkki olümpial tehtud

11.01

Ilves lõpetas Otepää MK-etapi kuuenda kohaga

11.01

MK-sarja valitsejanna võitis Otepääl ka kolmanda võistluse

10.01

Ilves saavutas teist päeva järjest kaheksanda koha

10.01

Schmid ERR-ile: Otepää etapp on üks hooaja tipphetki

10.01

VIDEO | Vennad Retteneggerid võtsid mõõtu mälumängus

10.01

Hagen teenis Otepääl teise võidu

10.01

Ilves: see oli suuskade peal hüppamine, mitte sõitmine

sport.err.ee uudised

16:15

Glinka päästis viis matšpalli ja jõudis Challengeril finaali

15:48

Šveitslanna sai viimasel olümpiaeelsel MK-etapil karjääri esimese võidu

15:19

Prantslannad võtsid EM-il Guigonnat' juhtimisel viisikvõidu

14:54

Tiitlikaitsja kindlustas põhiturniiri võidu kolm vooru enne lõppu

14:45

Malõgina võitis Birminghamis karjääri tähtsaima karika

14:24

Ilves stardib murdmaasõidus liidrist 40 sekundit hiljem

13:41

Frey tuli Euroopa meistriks, Neverov kõrgesse mängu ei sekkunud

13:13

Rõbakina teenis magusa revanšiga karjääri teise slämmivõidu

12:52

Barcelonas sai kõige kiirema ringiaja kirja Hamilton

12:26

Jääpurjetamise Eesti meistrid selguvad tõeliselt talvistes tingimustes

11:56

Vonni treener: ettevalmistus olümpiaks jätkub

11:23

Vastuolulisele Cortina köisraudteele pole veel kabiine paigaldatud

10:44

Algasid Mart Poomist rääkiva lühifilmi võtted

10:13

Paskotši koduklubi võiduseeria sai lõpu

09:47

Sel aastal jõud ühendanud mehed said kiirelt slämmivõitu tähistada

09:16

Jokic naasis vigastuspausilt võidukalt, Doncic sai poolajaga kolmikduubli

08:38

Kuuba ja Kilk jõudsid Eesti meistrivõistlustel kolme finaali

08:05

Üleplatsimees Vaaks ei suutnud Providence'i kaotusest päästa

06:51

Saalijalgpalli EM-i esimesed veerandfinaalid mängitakse Riias ja Kaunases

00:07

Lõpusekundite kaugvise andis Monacole kolmanda järjestikuse kaotuse

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo