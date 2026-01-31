X!

Paskotši koduklubi võiduseeria sai lõpu

Jalgpall
Maksim Paskotši
Maksim Paskotši Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com
Jalgpall

Eesti meeste jalgpallikoondise kaitsja Maksim Paskotši koduklubi Genti jaoks lõppes Belgia kõrgliigas kolmemänguline võiduseeria, kui võõrsil tehti 1:1 viik.

Gent sõitis 23. voorus külla Le Louviere'ile, kes asetseb tabeli alumises osas. Viimastes mängudes heasse hoogu sattunud külalised asusid lõunakorealase Hyun-Seok Hongi löögist juhtima 56. minutil. Paraku õnnestus võõrustajatel viigistada, kui 81. minutil lennutas Nolan Gillot kauge trahvilöögi üle väravavahi Davy Roefi võrku, vahendab Soccernet.ee.

Sel hooajal Genti põhitegijate sekka kuuluv Paskotši sai kirja 15. täismängu. Tänavu kuuenda viigi saanud Gent on 33 punktiga viiendal kohal, kaotades 13 silmaga liidrikohal olevale Union Saint-Gilloise'ile, kus mängivad Promise David ja Guilherme.

Martin Vetkal ja Dordrecht kohtusid teist vooru järjest eestlastele tuttava klubiga. Kui eelmine kord alistati Markus Soometsa ja Rauno Sappineni endine tööandja Den Bosch 3:2, siis sel korral oldi 2:1 paremad Vitessest, kus on pallinud Marko Meerits ja Raio Piiroja.

Loe pikemalt portaalist Soccernet.ee.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

