Üleplatsimees Vaaks ei suutnud Providence'i kaotusest päästa

Eesti korvpallur Stefan Vaaks tegi USA üliõpilasliigas (NCAA) järjekordse resultatiivse esituse, aga Providence pidi neljanda järjestikuse kaotusega leppima. Kaspar Sepp ja Cornell teenisid see-eest kolmanda järjestikuse võidu.

Villanovat külastanud Providence jäi avapoolajal tagaajaja rolli ja kodumeeskond läks poolajapausile 17-punktilise eduga, kuid Vaaks tabas teise poolaja alguses kahe minutiga kolm kaugviset ja Providence lihvis vahe seitsmele punktile. Villanova leidis aga külaliste pingutustele alati vastuse ning viis minutit enne mängu lõppu oli tablool võõrustaja 21-punktiline eduseis.

Providence tegi seisu ilusamaks, aga lõpusireeni kõlades tuli leppida 73:87 (28:45, 45:42) kaotusega.

Teisel poolajal viis kolmest tabanud Vaaks veetis platsil 33 minutit ning kogus 25 punkti (kahesed 5/7, kolmesed 5/11), neli resultatiivset söötu ja ühe lauapalli. Jaylin Sellers lisas omalt poolt 16 punkti, Ryan Mela arvele jäi 14 silma. Villanova eest jõudis kahekohalise punktisummani viis mängijat, resultatiivseim neist oli 20 punkti visanud Devin Askew.

Providence'i jaoks oli see neljas järjestikune kaotus, alates Big Easti konverentsi hooaja algusest on nad võitnud 11 mängust ainult kaks. Kokku on Vaaksi ülikool sel hooajal võitnud üheksa mängu, kaotusi on kogunenud 13.

Kaspar Sepp ja Cornell pikendasid oma võiduseeria kolmele mängule, kui Princeton alistati 87:64 (48:32, 39:32). Eestlane mängis 22 minutit ning kogu selle ajaga viis punkti (kahesed 1/1, vabavisked 3/4), neli lauapalli, kolm korvisöötu ja ühe vaheltlõike.

Ivy League'is esimesed kolm kohtumist kaotanud Cornell on nüüd võitnud kolm mängu järjest.