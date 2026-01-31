X!

Üleplatsimees Vaaks ei suutnud Providence'i kaotusest päästa

Korvpall
Stefan Vaaks
Stefan Vaaks Autor/allikas: SCANPIX/AP
Korvpall

Eesti korvpallur Stefan Vaaks tegi USA üliõpilasliigas (NCAA) järjekordse resultatiivse esituse, aga Providence pidi neljanda järjestikuse kaotusega leppima. Kaspar Sepp ja Cornell teenisid see-eest kolmanda järjestikuse võidu.

Villanovat külastanud Providence jäi avapoolajal tagaajaja rolli ja kodumeeskond läks poolajapausile 17-punktilise eduga, kuid Vaaks tabas teise poolaja alguses kahe minutiga kolm kaugviset ja Providence lihvis vahe seitsmele punktile. Villanova leidis aga külaliste pingutustele alati vastuse ning viis minutit enne mängu lõppu oli tablool võõrustaja 21-punktiline eduseis.

Providence tegi seisu ilusamaks, aga lõpusireeni kõlades tuli leppida 73:87 (28:45, 45:42) kaotusega.

Teisel poolajal viis kolmest tabanud Vaaks veetis platsil 33 minutit ning kogus 25 punkti (kahesed 5/7, kolmesed 5/11), neli resultatiivset söötu ja ühe lauapalli. Jaylin Sellers lisas omalt poolt 16 punkti, Ryan Mela arvele jäi 14 silma. Villanova eest jõudis kahekohalise punktisummani viis mängijat, resultatiivseim neist oli 20 punkti visanud Devin Askew.

Providence'i jaoks oli see neljas järjestikune kaotus, alates Big Easti konverentsi hooaja algusest on nad võitnud 11 mängust ainult kaks. Kokku on Vaaksi ülikool sel hooajal võitnud üheksa mängu, kaotusi on kogunenud 13.

Kaspar Sepp ja Cornell pikendasid oma võiduseeria kolmele mängule, kui Princeton alistati 87:64 (48:32, 39:32). Eestlane mängis 22 minutit ning kogu selle ajaga viis punkti (kahesed 1/1, vabavisked 3/4), neli lauapalli, kolm korvisöötu ja ühe vaheltlõike.

Ivy League'is esimesed kolm kohtumist kaotanud Cornell on nüüd võitnud kolm mängu järjest.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

korvpalliuudised

09:16

Jokic naasis vigastuspausilt võidukalt, Doncic sai poolajaga kolmikduubli

08:05

Üleplatsimees Vaaks ei suutnud Providence'i kaotusest päästa

00:07

Lõpusekundite kaugvise andis Monacole kolmanda järjestikuse kaotuse

30.01

Jõesaar ja Bosna said Aadria liigas napi võidu

30.01

NBA kollanokad panid püsti vägeva viskekontserdi

30.01

Fenerbahce tõusis Euroliigas ainuliidriks

29.01

Adler viskas oma kooli eest pea pooled punktid, Kriisa tundis võidurõõmu

29.01

Cavaliers rikkus LeBroni kojutuleku

29.01

Drelli klubi jätkab Meistrite liigas veatult

28.01

Tartu sai Lätis järjekordse võidu, Kalev/Cramo viskas üle saja punkti

28.01

TalTech kaotas Põhja-Euroopa liigas, jääb veel üks šanss

28.01

Korvpalli Euroliiga on saamas uut tegevjuhti

28.01

Vaaks ja Providence kaotasid teise asetusega tippmeeskonnale

27.01

Pärnu ja Keila KK jäid Läti klubidele alla

27.01

Kullamäe ja Lietkabelis kaotasid Türgi klubile

videod

sport.err.ee uudised

09:16

Jokic naasis vigastuspausilt võidukalt, Doncic sai poolajaga kolmikduubli

08:38

Kuuba ja Kilk jõudsid Eesti meistrivõistlustel kolme finaali

08:05

Üleplatsimees Vaaks ei suutnud Providence'i kaotusest päästa

06:51

Saalijalgpalli EM-i esimesed veerandfinaalid mängitakse Riias ja Kaunases

00:07

Lõpusekundite kaugvise andis Monacole kolmanda järjestikuse kaotuse

30.01

ETV spordisaade, 30. jaanuar

30.01

Ida-Virumaa arendaja Hardi Murula: tunnustused tekitavad alati tänuvõlga

30.01

Võrkpalli eestvedaja Liik teenetemärgist: üksjagu on ikka õnnestunud!

30.01

Henry Sildaru: OM-i eesmärk on püüda kohta finaalis, edasi on kõik boonus

30.01

Puhas laskmine tõi Neverovile EM-il 16. koha

30.01

Levadia lõi käed noore Senegali ründajaga

30.01

VIDEO | Vaata, mis mahub medalilootuste Kaldvee ja Lille spordikotti

30.01

Malõgina hakkab Birminghamis mängima senise karjääri tähtsaima tiitli nimel

30.01

Benfica ja Madridi Real loositi dramaatilise lahingu järel taas vastamisi

30.01

Raskest seisust välja tulnud Glinka pääses Portugalis poolfinaali

loetumad

29.01

Botn jäi koos elukaaslasega haigeks: selleks on päris halb aeg

30.01

Igihaljas Djokovic sai poolfinaalis hakkama pea võimatuna tundunud ülesandega

30.01

Raske jalaga olümpiavõitja võeti vahi alla

30.01

Laskesuusatipp Preuss lõpetab sportlaskarjääri

29.01

Serena Williams ei kummutanud kuulujutte: lihtsalt naudin elu

30.01

NBA kollanokad panid püsti vägeva viskekontserdi

30.01

Alcaraz lülitas eepilise lahingu järel Zverevi konkurentsist välja

30.01

Ilves tõusis MK-etapil hüppega esikümnesse Uuendatud

26.01

Milano Cortina olümpiamängude ülekannete ajakava

29.01

Bolšunov ei saanud CAS-ilt abi ja jääb olümpialt eemale

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo