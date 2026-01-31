Lõpusekundite kaugvise andis Monacole kolmanda järjestikuse kaotuse

Korvpalli Euroliigas sai Monaco kolmanda järjestikuse kaotuse, kui jäi kodusaalis Bologna Virtusele alla 82:84. Kevadine finalist on tabelis langenud kaheksandale kohale.

Viis minutit enne lõpusireeni juhtis Bologna (12-13) 77:66, aga Monaco (15-10) hakkas oma staaride toel kaotusseisu kärpima, hoidis külalismeeskonda mängu lõpus kolm minutit kuival ning Mike Jamesi keeruline kaugvise viis võõrustajad poolteist minutit enne lõppu ette 82:81.

Virtus sai oma rünnakul kaks ründelauda, ent eksis kõigil kolmel viskel; James ulatas neile aga oma kiirustatud möödaviskega teisel pool väljakut õlekõrre ja selle kasutas ära Luca Vildoza, kelle tabav kaugvise neli sekundit enne lõpusireeni tõi Bolognale 84:82 võidu. Derrick Alston Jr. viskas võitjate kasuks 19 punkti, James tõi Monacole 17 punkti ja üheksa resultatiivset söötu.

Kaunase Žalgiris (14-11) pidi võõrsil tunnistama Baskonia (9-16) 102:91 paremust, sealjuures ei piisanud Leedu esiklubile ka Sylvain Francisco 30 punktist (vabavisked 11/11). Mfiondu Kabengele oli reedel Dubai meeskonna parim nii punktide (24), lauapallide (8), korvisöötude (5) kui vaheltlõigete (3) osas, sealjuures oli ta platsil vähem kui 24 minutit, ent tema koduklubi (11-14) jäi siiski 92:95 alla Crvena zvezdale (15-10).