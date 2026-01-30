Levadia lõi käed noore Senegali ründajaga

Mullu Senegali klubist ASC Niarry Eestisse saabunud ja Viimis jalgpallikooliga liitunud Sambe lõi laenulepingu alusel käed Kaleviga, kus lõi 13 mänguga kaks väravat.

Nüüd hakkab 20-aastane ründaja kandma FCI Levadia mängusärki. Kahe Taliturniiri kohtumise jooksul on Sambe juba Levadia eest platsil käinud ning ennast heast küljest näidanud, vahendab meeskonna koduleht. Pärast kolmenädalast perioodi klubis sõlmiti mängijaga reedel profileping, mis kehtib kuni 2030. aasta lõpuni.

"Olen väga õnnelik, et sõlmisin FCI Levadiaga pikaajalise lepingu. Klubi ja meeskond on mind väga hästi vastu võtnud ning tunnen end siin juba väga koduselt. Ootan hooaja algust ja fännide ees mängimist. Soovin meeskonda aidata võimalikult paljude väravatega ning tuua meistritiitli FCI Levadiasse!" sõnas noor ründaja.

"Sambe on ehe näide sellest, et jälgime hoolikalt kõiki mängijaid ja liigasid Eestis. Nii noor, füüsiliselt tugev ja andekas mängija pälvis meie tähelepanu juba suvel ning me jälgisime tema arengut kuni hooaja lõpuni," kommenteeris Levadia spordiosakond. "Otsustasime kutsuda ta meie meeskonna treeninglaagrisse ning uues keskkonnas kinnitas ta täielikult meie ootusi. Täname Viimsit professionaalsuse ja koostöö eest selle ülemineku elluviimisel. Soovime Sambele palju edu FCI Levadia särgis – tere tulemast klubisse!"