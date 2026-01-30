X!

Benfica ja Madridi Real loositi dramaatilise lahingu järel taas vastamisi

Jalgpall
Benfica mängijad väravavaht Anatoli Trubini dramaatilist tabamust tähistamas
Benfica mängijad väravavaht Anatoli Trubini dramaatilist tabamust tähistamas Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com
Jalgpall

Jalgpalli Meistrite liigas loositi reedel play-in'i vastasseisud. Äsja dramaatilise mängu lõpu järel Madridi Reali alistanud ja nõnda üle noatera edasi pääsenud Benfica peab jälle Hispaania hiiuga rinda pistma.

Meistrite liiga play-in'is kohtuvad meeskonnad, kes jäid põhiturniiril kohtadele 9.-24. Napilt pääses nende sekka Lissaboni suurklubi Benfica, kes vajas kolmapäeval väravate vahe tõttu ka matši üleminutitel Reali vastu 3:2 eduseisus olles veel ühte tabamust. Selle tõi ukrainlasest väravavaht Anatoli Trubin, kes saatis paremalt äärelt tulnud karistuslöögi peaga võrku ning viis Portugali meeskonna dramaatilisel moel play-in'i.

Play-in'is mängivad meeskonnad tavapärases kodus-võõrsil formaadis, paari võitja pääseb 16 parema sekka, kus juba ootavad kaheksa põhiturniiri parimat meeskonda. Kaheksandikfinaalide paarid loositakse 27. veebruaril.

Benfica ja Reali vahelise vastasseisu võitja läheb kaheksandikfinaalis kokku kas Manchester City või Benfica liigarivaali Sportinguga. Play-in'is loositi vastamisi Prantsusmaa kõrgliigaklubid Monaco ja tiitlikaitsja Pariisi Saint-Germain ning selle paari võitja vastaseks on kas Barcelona või Chelsea.

Meistrite liiga play-in'i paarid:

Monaco – PSG (võitja vastane kaheksandikfinaalis kas Barcelona või Chelsea)
Galatasaray – Juventus (Liverpool või Tottenham)
Benfica – Madridi Real (Sporting või Man City)
Dortmundi Borussia – Atalanta (Arsenal või Müncheni Bayern)
Qarabag – Newcastle United (Chelsea või Barcelona)
Club Brugge – Madridi Atletico (Tottenham või Liverpool)
Bodö/Glimt – Milano Inter (Man City või Sporting)
Olympiakos – Leverkuseni Bayer (Müncheni Bayern või Arsenal)

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

premium liiga

jalgpalliuudised

19:23

Benfica ja Madridi Real loositi dramaatilise lahingu järel taas vastamisi

09:04

Euroopa liigas selgusid kõik edasipääsejad

29.01

Valgevene lülitas konkurentsist välja neid võõrustanud Sloveenia Uuendatud

29.01

Aafrika jalgpalliliit määras Senegalile ja Marokole kopsaka trahvi

29.01

Arsenal läbis Meistrite liiga alagrupiturniiri täiseduga

28.01

Läti ja Leedu ei suutnud EM-il koduseinte tuge ära kasutada

28.01

Tottenhami pallur sattus teel Meistrite liiga mängule avariisse

28.01

Premium liigas muutub mängijate ülesandmise kord

28.01

Hispaania jalgpalliliidu president: meie korraldame 2030. aasta MM-finaali

28.01

Floraga liitus ka teine paar 16-aastaseid kaksikõdesid

sport.err.ee uudised

19:23

Benfica ja Madridi Real loositi dramaatilise lahingu järel taas vastamisi

18:09

Raskest seisust välja tulnud Glinka pääses Portugalis poolfinaali

17:52

Põlve vigastanud mäesuusatäht viidi haiglasse: minu OM-unistus pole läbi Uuendatud

17:21

Ilves tõusis MK-etapil hüppega esikümnesse Uuendatud

17:09

Igihaljas Djokovic sai poolfinaalis hakkama pea võimatuna tundunud ülesandega

16:19

Tallinnas algas rahvusvaheline juunioride tenniseturniir Winter Cup

15:43

Mistra jättis võidu koju

15:08

Laskesuusatipp Preuss lõpetab sportlaskarjääri

14:44

Tehvandil avatakse mäesuusanõlv ja olümpiahõnguline suusapark

13:56

President tunnustab teenetemärgiga ka Lätti, Taaramäed ja Heina

13:08

Kane möödus kõigi aegade edetabelis Modanost

12:29

Teder pärjati taas aasta parima golfimängija tiitliga

11:48

Alcaraz lülitas eepilise lahingu järel Zverevi konkurentsist välja

11:18

Jõesaar ja Bosna said Aadria liigas napi võidu

10:42

Ujumisliidu president: Eestil on vaja professionaalset sportujumiskeskust

10:08

Raske jalaga olümpiavõitja võeti vahi alla

09:37

NBA kollanokad panid püsti vägeva viskekontserdi

09:04

Euroopa liigas selgusid kõik edasipääsejad

08:40

Fenerbahce tõusis Euroliigas ainuliidriks

08:05

Tapa/Team Kaitsevägi ei jätnud Viimsi/Alexelale võimalust

loetumad

29.01

Botn jäi koos elukaaslasega haigeks: selleks on päris halb aeg

29.01

Serena Williams ei kummutanud kuulujutte: lihtsalt naudin elu

10:08

Raske jalaga olümpiavõitja võeti vahi alla

29.01

Bolšunov ei saanud CAS-ilt abi ja jääb olümpialt eemale

17:09

Igihaljas Djokovic sai poolfinaalis hakkama pea võimatuna tundunud ülesandega

09:37

NBA kollanokad panid püsti vägeva viskekontserdi

15:08

Laskesuusatipp Preuss lõpetab sportlaskarjääri

11:48

Alcaraz lülitas eepilise lahingu järel Zverevi konkurentsist välja

26.01

Milano Cortina olümpiamängude ülekannete ajakava

17:21

Ilves tõusis MK-etapil hüppega esikümnesse Uuendatud

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo