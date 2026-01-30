Benfica ja Madridi Real loositi dramaatilise lahingu järel taas vastamisi

Meistrite liiga play-in'is kohtuvad meeskonnad, kes jäid põhiturniiril kohtadele 9.-24. Napilt pääses nende sekka Lissaboni suurklubi Benfica, kes vajas kolmapäeval väravate vahe tõttu ka matši üleminutitel Reali vastu 3:2 eduseisus olles veel ühte tabamust. Selle tõi ukrainlasest väravavaht Anatoli Trubin, kes saatis paremalt äärelt tulnud karistuslöögi peaga võrku ning viis Portugali meeskonna dramaatilisel moel play-in'i.

Play-in'is mängivad meeskonnad tavapärases kodus-võõrsil formaadis, paari võitja pääseb 16 parema sekka, kus juba ootavad kaheksa põhiturniiri parimat meeskonda. Kaheksandikfinaalide paarid loositakse 27. veebruaril.

Benfica ja Reali vahelise vastasseisu võitja läheb kaheksandikfinaalis kokku kas Manchester City või Benfica liigarivaali Sportinguga. Play-in'is loositi vastamisi Prantsusmaa kõrgliigaklubid Monaco ja tiitlikaitsja Pariisi Saint-Germain ning selle paari võitja vastaseks on kas Barcelona või Chelsea.

Meistrite liiga play-in'i paarid:

Monaco – PSG (võitja vastane kaheksandikfinaalis kas Barcelona või Chelsea)

Galatasaray – Juventus (Liverpool või Tottenham)

Benfica – Madridi Real (Sporting või Man City)

Dortmundi Borussia – Atalanta (Arsenal või Müncheni Bayern)

Qarabag – Newcastle United (Chelsea või Barcelona)

Club Brugge – Madridi Atletico (Tottenham või Liverpool)

Bodö/Glimt – Milano Inter (Man City või Sporting)

Olympiakos – Leverkuseni Bayer (Müncheni Bayern või Arsenal)